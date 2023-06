San Marino. Billie Jean King Cup: titane ko contro il Lussemburgo

Ultima sfida del girone, oggi, per le biancazzurre impegnate nella Billie Jean King Cup. Contro il Lussemburgo è arrivata una sconfitta per 3-0. Nel primo singolare Giorgia Benedettini ha perso con il risultato di 6-0 6-2 contro Laura Palumbo. Silvia Alletti, dopo un primo set che l’ha vista cedere per 6-1, ha opposto resistenza nel secondo, vinto dalla lussemburghese Eleonora Molinaro per 6-4.

Infine, il doppio formato da Talita Giardi e Emma Pelliccioni è stato battuto 6-0 6-2 da Palumbo – Schaul.

Domani le titane, che fanno parte del girone dispari, osserveranno il turno di riposo. Le ragazze del tecnico Alice Balducci torneranno in campo sabato nello spareggio che decreterà la posizione finale.