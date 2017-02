San Marino. Bollettino di statistica: ”calano i disoccupati, aumentano gli stranieri”

Timidi ma importanti segnali di ripresa per il mondo del lavoro nell’anno che si è appena concluso. Secondo i dati del bollettino del IV trimestre dello scorso anno, diffusi dall’ufficio di Statistica, al 31 dicembre 2016 il numero dei disoccupati totali è calato di 212 unità rispetto a 12 mesi prima, assestandosi a 1.399 senza lavoro. Di questi, 1.122 sono disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono subito disponibili ad entrare nel mondo del lavoro, -214 rispetto al 31 dicembre 2015. La fascia di età più colpita dalla mancanza di lavoro è quella compresa dai 20 ai 29 anni, il 27,7% del totale. In parallelo alla diminuzione dei disoccupati sammarinesi, si accompagna il dato della ripresa dei frontalieri: il loro numero in 12 mesi è aumentato dell’1,9%, raggiungendo la cifra di 5.256 lavoratori, pari al 28,4% del totale dei lavori dipendenti. Di pari passo, il ricorso alla Cassa integrazione guadagni per le aziende ha registrato un decremento del 18,1% nel periodo compreso da gennaio a settembre 2016 rispetto ad un anno prima. Anche gli importi erogati, pari a 3,5 milioni di euro circa, sono diminuiti del 10,3% rispetto al 2015. In controtendenza risulta il dato sulle imprese operanti: rispetto al 31 dicembre 2015, a fine 2016 si e’ registrato un decremento di 62 aziende, l’1,2%.