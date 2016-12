San Marino. A Borgo la piscina statale riapre a Gennaio

A gennaio riaprirà la piscina di Borgo. A dare la comunicazione è la segreteria di Stato al Turismo in seguito al sopralluogo di ieri alla piscina Tavolucci alla presenza di Marino Casagrande, il tecnico incaricato dei lavori in somma urgenza, e il direttore del Dipartimento Territorio, Eleonora Guidi. «Gli interventi sono pressoché ultimati – fanno sapere dalla segreteria di Stato – e l’impianto è prossimo alla riapertura». La struttura, chiusa al pubblico lo scorso 23 settembre per consentire ai tecnici lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti è ora in fase di riempimento. «I lavori più importanti hanno riguardato il consolidamento di alcuni pilastri in cemento armato e della struttura di copertura in acciaio. Sul fondo della vasca è stato posato un telo impermeabilizzante e il piano vasca è stato resinato. Interventi sull’impiantistica importanti per la sicurezza». I lavori hanno richiesto più tempo del previsto. «Mi scuso per il disagio – dice il segretario di Stato Teodoro Lonfernini – ma abbiamo impiegato tutto lo scrupolo che era necessario avendo la sicurezza come più importante obiettivo».