San Marino. BSI: 10.200 clienti e oltre 1,5 miliardi di euro di raccolta … di Daniele Bartolucci (Fixing)

Oltre 10mila clienti e 1,5 miliardi di euro di raccolta totale: sono questi i due nuovi traguardi che Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. ha appena tagliato, chiudendo il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 con un utile netto di oltre 7,7 milioni di euro, in linea con il dato dell’anno precedente. “L’ennesimo brillante risultato, realizzato in un esercizio contraddistinto da una complessa situazione internazionale che ha avuto pesanti ripercussioni sulle economie e sui mercati finanziari, peraltro ancora segnati da un contesto fortemente incerto a causa dell’emergenza sanitaria e dal conflitto russo ucraino”, commentano soddisfatti dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Gabriele Monti, all’indomani dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci: “L’Istituto prosegue e rafforza l’azione di sviluppo sul territorio, a conferma della correttezza delle scelte strategiche operate, con la riconosciuta professionalità ed efficienza, in un’ottica di costante dialogo con la clientela”.

Risultati che, in verità, sono già migliorati in questi primi mesi 2023, come anticipa il Direttore Generale, Pierluigi Rossetti: “L’anno scorso abbiamo aumentato di circa 600 posizioni il saldo tra rapporti aperti e chiusi, ma in questi primi mesi il trend non solo è rimasto positivo, bensì è migliorato, tanto che siamo già oltre i 10.200 clienti in questo momento. Un segnale di fiducia importante, che si traduce per noi in una sempre maggiore responsabilità sia nella gestione di queste attività, sia nell’offrire servizi e prodotti sempre più in linea con le esigenze di privati e imprese. Come stiamo facendo, ad esempio, con l’acquisizione della società di gestione 739 SG S.p.A nel comparto del ‘risparmio gestito’, in cui siamo leader del mercato interno con oltre il 70% del totale della raccolta gestita da tutto il sistema bancario sammarinese. L’operazione, da un lato porterà utili sinergie per la Banca, dall’altro ci permetterà di collocare presso la nostra clientela i fondi comuni di investimento e i nuovi prodotti costituiti e gestiti dalla SG stessa”.

IL BILANCIO OLTRE I NUMERI: LA SOLIDITÀ

Nel 2022, come detto, le masse amministrate dalla Banca sono aumentate di circa 64 milioni di euro sfiorando il miliardo e mezzo di prodotto bancario e superando tale quota con l’inizio del 2023. Un segno evidente di fiducia, anche nella solidità di Banca Sammarinese di Investimento, confermata dal fatto che il patrimonio libero (free capital) copre ampiamente lo stock di crediti non performing e che il coefficiente di solvibilità (total capital ratio) si attesta al 17,34%, dato di grande rilevanza considerato che la soglia prevista dalle attuali disposizioni di vigilanza è pari all’11%. Inoltre la correttezza delle politiche di gestione intraprese dall’Istituto e l’efficienza della struttura aziendale sono testimoniate da un ROE che, nel 2022, sfiora il 17%.

“ALLE IMPRESE SERVIZI E RISPOSTE SMART”

L’aumento della raccolta e dei clienti sono un segno, come detto, di una fiducia importante riconosciuta a BSI e alle sue politiche aziendali, anche e soprattutto in termini di attività corrisposte, come l’erogazione del credito, la cui qualità è testimoniata dal rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti che si attesta al 2,43%, che risulta essere il miglior dato espresso dal sistema bancario sammarinese. “E questo”, spiega Rossetti, “senza venire mai meno al nostro ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese. In particolare queste ultime, in questa particolare fase economica che vede il sistema sammarinese tornare a crescere: c’è fermento e anche dall’esterno ci sono rinnovate attenzioni verso le imprese sammarinesi, con diverse operazioni di M&A andate a buon fine e altre in corso di trattativa: anche in questo caso siamo in grado di offrire tutto il nostro supporto a queste iniziative, dimostrandoci un interlocutore affidabile per gli operatori specializzati. Lo stesso vale per le imprese impegnate sui mercati internazionali, dove, grazie ad esperienza e know how possiamo fornire non solo servizi specifici, ma anche personalizzati per ogni esigenza: risposte veloci e massima flessibilità, soluzioni smart in pratica”.

IL TEAM CRESCE: PIÙ VOLUMI, PIÙ COMPETENZE

“L’aumento consistente di clienti e dei volumi delle risorse amministrate degli ultimi anni ci ha permesso di pianificare al meglio anche le nuove assunzioni,”, spiega il Vice Direttore Generale, Alessandro Giamberini, “portando l’organico a 65 persone. Un team giovane, con l’età media più bassa del settore: un tratto caratteristico della linea aziendale di BSI. Questo ci ha permesso e ci permette di costruire e offrire un servizio ottimale a tutti i clienti, mixando sia professionalità e competenze tecniche, sia la capacità di cogliere i cambiamenti e rivolgere lo sguardo al futuro verso nuovi strumenti e opportunità”. “Una grande squadra”, aggiunge Rossetti, “perché senza di loro non avremmo raggiunto questi importanti risultati. Anche per questo, proprio in occasione del traguardo dei 10mila clienti abbiamo organizzato una piccola ma significativa festa con tutti i dipendenti e collaboratori. Un momento di condivisione importante, che ha rafforzato in tutti noi la convinzione non solo di lavorare bene, ma soprattutto con un obiettivo comune: il bene di BSI e dei suoi clienti”. Fixing