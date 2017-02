San Marino. Bullismo: in crescita i casi sul Titano, almeno 10 dai dati del Servizio Minori

Sicurezza online e scuola. Oggi è la prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, e quella europea della “Sicurezza in Rete” indetta dalla Commissione UE.

Per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive, sui social si può perchè gli attacchi verbali in rete non sono considerati gravi perché non c’è violenza fisica. La maggior parte, 7 su 10, prende di mira l’aspetto fisico, l’abbigliamento e i comportamenti della vittima. Sono sempre 7 su 10 quelli che non giudicano grave pubblicare immagini non autorizzate. Sono tante le iniziative di formazione nelle scuole avviate dalla campagna ministeriale ‘Safer Internet Day’ che coinvolge anche Università e la Polizia Postale. Anche il Telefono Azzurro è sceso in campo con la campagna vip #NONStiamoZitti.

Il 51% delle persone ha incontrato dal vivo l’autore di una minaccia online, la percentuale sale al 58% tra i più giovani. E’ il dato allarmante che emerge dallo studio Microsoft Digital Civility Index che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti e degli adulti in 14 Paesi, rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza online.

I fenomeni di bullismo stanno crescendo anche nelle scuole elementari e medie sammarinesi.

Nel video l’intervista a Vincenzo Papagni, comandante Polizia Postale Rimini, Monia Talacci vicepreside istituto “G.Villa” Morciano, Riccardo Venturini, Dirett. Servizio Minori San Marino. San Marino Rtv