San Marino. CAMMINATA FAIR PLAY AL PARCO LAIALA DI SERRAVALLE

In occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT, accompagnata dalla campagna #BeActive in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) che aderisce alla Settimana, ha organizzato per il giorno GIOVEDI’ 28 settembre 2023 alle ore 17 al PARCO LAIALA di Serravalle,San Marino la CAMMINATA FAIR PLAY non competitiva all’aria aperta per Tutti Grandi e Piccoli con ritrovo dei partecipanti all’ALBERO FAIR PLAY del Parco.