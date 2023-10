San Marino. Campionato BKN301: La Fiorita festeggia al 90+3’, un solo gol basta anche al Murata

La Fiorita trova allo scadere il gol che le consente di rimanere agganciata alla Virtus a punteggio pieno. La quarta vittoria su quattro della banda di Manfredini matura in pieno recupero, e a firmarla è Guidi, lesto a spedire in rete un pallone che la traversa aveva risputato in campo dopo la battuta a rete di Jacopo Semprini. Piegata così la resistenza della Juvenes-Dogana al termine di una gara che sembrava ormai destinata allo 0-0, e che invece si trasforma nel secondo k.o. consecutivo della formazione di Amati dopo quello rimediato contro la Virtus. Basta un solo gol per mantenersi nella scia delle migliori anche al Murata, che a Domagnano piega il San Giovanni grazie all’incornata su corner di Paseli. Il Tre Penne decide invece di esagerare per confermarsi in zona podio. La terza vittoria di fila della squadra di Ceci matura con un punteggio tennistico: 6-1. Eppure era stato il Faetano a trovare il vantaggio-lampo con il rigore trasformato da Acquarelli al 2’. Imre Badalassi rimette le cose a posto per i Biancoazzurri poco oltre la mezz’ora. Poi, nella ripresa, è un altro rigore a dare uno scossone al risultato: lo segna Righini, che poi viene raggiunto nel tabellino da Scarponi, Ceccaroli e Cecchetti, tutti subentrati, mentre nel frattempo Imre Badalassi aveva fatto doppietta per il momentaneo 3-1 del Tre Penne.

Faetano che resta a zero punti proprio come il Pennarossa, superato piuttosto agevolmente dal Tre Fiori. Eric Fedeli sblocca la gara al 20’. Cecconi raddoppia nell’ultimo scorcio di primo tempo. A ripresa inoltrata Boldini mette il sigillo su un successo che l’espulsione di De Biagi (doppio giallo) non fa che rendere di più semplice gestione per gli uomini di De Falco. Muove la classifica il Domagnano, che a lungo accarezza l’idea di festeggiare il primo successo stagionale, salvo poi doversi accontentare di un pari comunque così sgradito. Questo anche perché la squadra di Rossi è costretta a giocare 20’ abbondanti in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione (doppio giallo) di Angelini, e quando la Folgore aveva già impattato, con Sartori, il vantaggio dei Lupi firmato Perazzini. Nonostante il forcing giallorossonero, la gara non avrà altri scossoni.

Questo il quadro ancora parziale del 4° turno di campionato: