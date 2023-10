San Marino. Campionato BKN301: La Virtus rimonta e guida la classifica, al Tre Fiori il derby.

Tre vittorie di misura e un pareggio. È questo il bilancio degli anticipi della terza giornata di Campionato BKN301 in cui la Virtus rimonta lo svantaggio iniziale ad opera della Juvenes-Dogana e si prende i tre punti che le valgono primato e imbattibilità.

A Domagnano i Neroverdi partono subito forte e si vedono anche annullare due reti – prima al 10’ con Tortori poi con Angeli al 20’, entrambi per fuorigioco. La Juvenes-Dogana però si scuote e poco dopo la mezz’ora si porta in vantaggio con Francesco Stella che raccoglie il traversone dalla sinistra, stoppa e calcia al volo verso Passaniti bucandolo per l’1-0. Il vantaggio resiste sino all’ora di gioco quando il solito Buonocunto – a segno in tutte le gare disputate in questa stagione, Supercoppa compresa – disegna una diagonale letale che si infila nell’angolino dove non può arrivare Gentilini. L’estremo difensore della squadra di Amati però al 75’ è superlativo sul colpo di testa di Benincasa: colpo di reni del portiere della Juvenes-Dogana che nega il vantaggio ai neroverdi. Ma è proprio Benincasa che sfrutta il suggerimento di Sopranzi, si infila tra due giocatori avversari e arrivato davanti a Gentilini lo fredda per il vantaggio della Virtus che resta sino al termine.

Vince di misura anche il Tre Fiori che fa suo il derby con il Fiorentino e centra la seconda vittoria consecutiva. I gialloblu di De Falco trovano il gol vittoria nel primo tempo con Giacomo Cecconi, abile a saltare di testa in area dopo il corner. Tre Fiori che sfrutta al meglio le palle inattive come accaduto anche in settimana nella sfida di Coppa Titano (a segno con Censoni e Varrella entrambi di testa da corner). Il Fiorentino prova a reagire e nella ripresa si rende pericoloso prima con Niang – tiro respinto da Nardi – poi con Stefanelli che colpisce il palo esterno dopo il gran mancino dal limite. Lo stesso bomber sammarinese ha la grande chance per pareggiare quando Hirsch viene abbattuto in area e l’arbitro Ilie concede il penalty: sul dischetto però Stefanelli calcia troppo morbido e Nardi la blocca senza problemi. Tanto basta al Tre Fiori per portarsi a casa il match e consegnare ai “rivali” di castello la seconda sconfitta consecutiva.

Interrompe il suo trend negativo e centra la prima vittoria stagionale la Libertas che si impone 2-1 sul Faetano. A Montecchio iniziano meglio i gialloblu anche se sono i granata di Sperindio a sbloccare l’incontro sul finale di tempo con Alessandro Torsani: l’ex Fiorentino raccoglie l’ottimo suggerimento di Santoni e con un delizioso pallonetto trafigge Mattia Manzaroli per il vantaggio Libertas. Il Faetano non ci sta e a fine primo tempo rimette le cose a posto: Dulcetti mette in mezzo per Luca Terenzi, il giovane sammarinese sbaglia sul primo tocco poi insiste e riesce a calciare verso Elia Benedettini battendolo per l’1-1. In avvio ripresa il Faetano potrebbe mettere il naso avanti con il tentativo ravvicinato di Kone ma Elia Benedettini ha un grande riflesso e nega il gol ai gialloblu. Il gol vittoria per la Libertas arriva poco dopo: contatto in area tra Casadei e Greco, per il direttore di gara Vandi è calcio di rigore. Sul dischetto va Mario Barone che non sbaglia e porta avanti i suoi. Il Faetano prova a reagire e sul finale ha una grande chance con Brisigotti che calcia potente da dentro l’area, ma Elia Benedettini è in giornata e dice ancora no con un’altra gran parata. Passano pochi secondi e il duello si ripete con esito sempre a favore del granata: gran tiro del gialloblu nel recupero, Benedettini la tocca quanto basta per spedire la sfera sulla parte alta della traversa. Il Faetano non molla sino all’ultimo secondo quando nuovamente Brisigotti si gira benissimo dal limite ma la palla – a Benedettini battuto – sbatte ancora sulla traversa negando il pari ai gialloblu.

L’unico incontro di giornata che termina in parità e senza reti è quello tra Cosmos e San Giovanni. Ai gialloverdi la partita non inizia nel migliore dei modi perché Nicola Berardi deve fare a meno di due pedine importanti come Filippo Berardi (uscito al 16’) e di Riccardo Zulli (24’) fuori entrambi per infortunio. Accade poco a Fiorentino, all’ora di gioco ci prova Errico da fuori con la sfera che passa poco lontano dallo specchio. Le occasioni migliori arrivano nel finale di gara, una per parte: prima ci prova Augusto Garcia in contropiede per il San Giovanni ma la difesa gialloblu riesce a fermare il giocatore rossonero poco prima di calciare; dall’altra parte grande sponda di Prandelli per Ben Kacem che da dentro l’area non riesce a trovare lo specchio. Termina quindi a reti bianche la sfida, con il secondo pareggio consecutivo per i vicecampioni di San Marino e con un punto che muove la classifica del San Giovanni dopo la sconfitta della settimana scorsa.

Domani le altre quattro sfide che chiuderanno la terza giornata di Campionato BKN301.

