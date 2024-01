San Marino. Campionato BKN301. L’attaccante Giacomo Cecconi è del Murata

Il Murata comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Giacomo Cecconi, riminese, classe 1995. Arriva dal Tre Fiori dove ha realizzato 11 gol in campionato e tre in Coppa Titano. Ha firmato un accordo fino al 2025. Sarà disponibile dalla partita di sabato prossimo contro il Domagnano (stasera la sfida contro la Libertas).

“Ringraziamo il rappresentante del giocatore per l’impegno e il Tre Fiori per lo spirito di collaborazione e professionalità nella trattativa – dice il direttore tecnico del Murata Sergio Grassi – e Giacomo per aver scelto la nostra società. Con il suo arrivo la squadra fa un salto di qualità in fase offensiva. Tutti noi diamo a Giacomo il benvenuto”.

LA CARRIERA Cresciuto nelle giovanili del Bologna, Cecconi vanta una lunga carriera fra Serie D e Serie C. Lasciata Bologna dopo la Primavera e qualche chiamata di Pioli a completare l’organico della prima squadra in serie A, Cecconi ha subito iniziato a girare l’Italia della Serie D: Correggese, Potenza e un passaggio a San Marino prima di esplodere nel Romagna Centro dove ha firmato ben 16 gol in 33 presenze. Una stagione che gli è valsa il passaggio al professionismo con la chiamata del Rimini nella stagione 2018-2019, poi Arzachena, Pro Vercelli, Picerno e Bisceglie. In D ha vestito anche le maglie della Pianese, Lornano Badesse e la stagione scorsa quella del Fano.

Nella foto: Giacomo Cecconi (in maglia verde) in azione