San Marino. Campionato di calcio Sammarinese Under 12

4° Giornata campionato sammarinese under 12

Sabato 11 Febbraio 2017 Falciano ore 16.15

Cosmos – Folgore 0 – 2, 1 – 0, 0 – 3

Marcatori: 1°t. 2’ 13’ Ghinelli (F), 2°t. 1’ Benvenuti T. (C), 3°t. 3’ 11’ Satalino (F) 9’ Caushaj (F)

Arbitro : Tonini

Cosmos: Gessaroli, Cucitro, Benvenuti T., Carbonara, Borgia, Benvenuti G.(cap.), Molari, Ballabene, Pierleoni, Protti, Sampaolo. All. Valentini

Folgore: Cola, Caushaj, Ciacci (cap.), Cesaretti, Zanotti, Lisi, Ghinelli, Satalino, Menicucci, Venturi, Zafferani. All. Gennari

Faetano S.Giovanni – Juvenes Dogana 1 1 – 0, 0 – 0, 1 – 0

Marcatori: 1°t. Moscioni(FSG), 3°t. 14’ Romuald (FSG)

Faetano S.Giovanni: Donati, Ciacci L., Riccardi, Ugolini, Meloni, Bollini, Gasperoni (cap.), Ciacci M., Romuald, Bacciocchi, Famiglietti, Moscioni. All. Francioni

Juvenes Dogana 1: Mularoni, Zafferani, Evaristi, Yazici, Poggiali, Grana, Vici (cap.), Molinari, Sensoli, Semprini, Forcignanò, Borasco, Gelli, Mandrelli, Giancecchi. All. Sartori

Virtus Domagnano – Tre Fiori F.2 0 – 0, 1 – 0, 0 – 1

Marcatori: 2°t. Riccardi (VD), 3°t. 17’ Ridolfi (TF2)

Arbitro: Pepe

Virtus Domagnano: Tassinari, Fortunati, Mazzia, Riccardi, Cervellini, Rossi, Casadei (cap.), Chiarabini, Biagioli, Boschi, Fortunati, Della Balda, Campana, Marcantonio. All. Nicolini L.

Tre Fiori F.2: Cau, Nardi, Dolcini D., Giorgetti, Dolcini G.(cap.), Fabbri, Gattei, Magnani, Podeschi, Ridolfi, Bugli, Burioni, Pasolini. All. Dolcini M.

Tre Fiori F.1 – Tre Penne

1 – 2, 0 – 0, 1 – 1

Marcatori: 1°t. 3’ 8’ Guzman Chala (TP) 6’ Giovannini (TF1), 3°t. 8’ Chiaruzzi TF1) 12’ Gjepali (TP)

Tre Fiori F.1: Bucci, Amici, Antonini, Basilico, Bini, Bucchi, Chiaruzzi, Giovannini, Mariotti (cap.), Michelucci, Pedini, Terenzi, Valentini, Vannucci, Giorgini. All. Nicolini E.

Tre Penne: Giulianelli, Gualtieri, Pelliccioni, Boschi, Gjepali (cap.), Conti Bronzetti, Renzi, Valli Casadei, Guzman Chala, Caddy, Grazioso, Baldani, Pagani. All. Selva

Parola chiave della quarta giornata “equilibrio” nel gioco espresso in campo e nei risultati finali. Diminuisce la percentuale delle realizzazioni, grazie anche alla bravura dei numeri uno delle rispettive squadre che con le loro parate vanificano l’obbiettivo finale degli attaccanti avversari. Nella prima partita in programma si è giocato il derby di Falciano tra la squadra della Cosmos e la formazione della Folgore. Il primo tempo è vinto dalla Folgore per 2 a 0, realizza una doppietta Giacomo Ghinelli al minuto 8 e 13. Da notare al 6’ la splendida parata di Federico Gessaroli (C) che devia sul palo la conclusione di Vittorio Satalino. Il secondo tempo è a favore della Cosmos con la rete al 1’ di Tommaso Benvenuti; la Folgore colpisce un palo al 2’ di gioco con Vittorio Satalino. Terzo tempo la Folgore realizza tre reti al 3’ 9’ c’è la doppietta di Vittorio Satalino, al 9’ la rete di Andrea Caushaj; anche in questa frazione di gioco gli interventi dei portieri sono stati risolutori, vedi al 9’ la deviazione del numero uno della Cosmos su conclusione dal limite di Giacomo Ghinelli. Equilibrata la gara tra Faetano S.Giovanni e Juvenes Dogana 1, con la formazione di Francioni più determinata; infatti si aggiudica la prima frazione con il goal partita siglato al 13’ da Andrea Bollini. La seconda finisce a reti inviolate con un palo colpito dalla formazione di Serravalle al 3’ da Edoardo Forcignanò; al 16’ bella azione della JD1 con la conclusione finale di Tommaso Giancecchi che si vede deviare in angolo la sfera dal bell’intervento del portiere avversario. La terza frazione si conclude ancora a favore del FSG che vince la gara con la rete di Francesco Romuald al 14’ di gioco. Nella terza partita si aggiudicano un tempo a testa le squadre della Virtus Domagnano e del Tre Fiori Fiorentino 2 e pareggiano 0 a 0 il primo tempo. Nel secondo il goal arriva al 15’, a realizzarlo per la formazione di Luigi Nicolini è Alberto Riccardi. Terzo tempo positivo per la squadra di Massimo Dolcini che realizza il goal che decide il match al 17’ con Alessandro Ridolfi; bravo al minuto 8 il portiere del TF2 a deviare in angolo la conclusione dal limite di Alberto Riccardi. Il Tre Penne vince la prima gara contro la squadra di Fiorentino per 2 a 1; al 3’ passa in vantaggio la formazione di Selva con Steven Guzman Chala, al 6’ pareggia per il TF1 Giulio Giovannini. 8’ realizza il vantaggio per il TP ancora Steven Guzman Chala. Il secondo tempo termina a reti inviolate, ma è la squadra di Selva ad avere più gioco ed occasioni. Terzo tempo le squadre si dividono la posta in palio con una rete ciascuna; va in vantaggio il TF1 all’ 8’ di gioco con Nicolò Chiaruzzi, che strappa gli applausi del pubblico per i suoi dribbling e conclusione finale. Pareggia le sorti dell’incontro al 12’ il capitano del Tre Penne Francesko Gjepali.

Osservava il turno di riposo la formazione della Juvenes Dogana 2.

Prossimo appuntamento sabato 18 e Domenica 19 Febbraio