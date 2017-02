San Marino. Campionato Femminile Serie B: Castelvecchio – Fed.Sammarinese 3 – 2

3a giornata Primavera 2° fase

Sabato 11 Febbraio 2017 ore 17.30 “Vecchio Comunale” Savignano sul Rubicone

Castelvecchio – Fed.Sammarinese 3 – 2

Marcatori: 7’ Sorrentino (C) 38’ Zani (C) 48’ Bizzocchi (C) 31’ 70’ Crinelli (FS)

Castelvecchio: Ceki, Siena, Hadri, Amadori, Zaquali, Bizzocchi, Guidi, Pracucci, Zani, Sorrentino (cap.), De Carli, Di Bella, Urbini, Accetturo, Guadiero, De Gennaro, Boschetti. All. Farnedi

Fed. Sammarinese: Michelotti, Cola, Giovanetti, Salvatori, Saraga, Pozzi, Pizzi, Naghi, Fantini (cap.), Tomassini, Crinelli, Giorgi, Nicolini, Mariotti, Gennari. All. Baschetti

La formazione del Castelvecchio si impone sulla squadra della Federazione Sammarinese per 3 reti a 2.

La prima marcatura per le locali arriva al 7’ di gioco, la realizza Alessandra Sorrentino (C)

9’ azione personale di Ramona Naghi (FS) che conclude centralmente da buona posizione

18’ si fa notare su punizione Letizia Zani (C), ma il numero uno sammarinese para in due tempi

25’ bella conclusione in diagonale di Emma De Carli (C) deviata in angolo dall’estremo difensore avversario

31’ c’è il pareggio della squadra di Fabio Baschetti, a realizzarlo è Elena Crinelli

35’ occasionissima per il Castelvecchio di passare in vantaggio con una punizione indiretta da distanza ravvicinata, il pallone calciato da Letizia Zani viene deviato sulla riga di porta da un difensore ospite

38’ va in vantaggio la formazione di casa con Letizia Zani che sigla un goal capolavoro, lascia sfilare la palla e in diagonale centra l’angolino basso della porta avversaria

40’ il numero 9 Letizia Zani (C) lascia partire dal limite un tiro potente ma viene neutralizzato da Milena Michelotti (FS)

3’ s.t. porta a tre le marcature il Castelvecchio con Beatrice Bizzocchi

25’ s.t. accorcia le distanze Elena Crinelli (FS) che approfitta di un errato disimpegno della difesa locale

47’ s.t. nei minuti di recupero ultima occasione su punizione per la squadra sammarinese di pervenire al pareggio, si incarica del tiro il capitano della squadra ospite Elena Crinelli, ma la sua parabola angolatissima viene deviata dal portiere avversario.

Prossimo appuntamento sabato 18 Febbraio ore 17.30 presso l’impianto sportivo di Montecchio, la compagine della Fed. Sammarinese affronterà la squadra dell’Imolese Femminile