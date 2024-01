San Marino. Campionato: larghi successi di San Giovanni e Fiorentino. sedicesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301.

Basta il primo tempo a San Giovanni e Fiorentino per avere ragione rispettivamente su San Marino Academy e Pennarossa nei due posticipi del pomeriggio odierno che hanno chiuso la sedicesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301.

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino i Rossoneri di Tognacci tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive ma in avvio di gara tremano subito. Dopo soli quindici secondi infatti il match potrebbe subito sbloccarsi a favore dei Titani di Matteo Cecchetti: gran tiro di Bortolotto dal limite che si stampa sul palo, sulla ribattuta si fionda Gatti ma De Angelis ha un gran riflesso e nega il vantaggio-lampo. Poi arrivano due cattive notizie per l’Academy: prima Cecchetti deve mettere mano alla prima sostituzione con Gatti che deve abbandonare il campo per infortunio dopo solo quattro minuti (al suo posto l’esordio di Giacopetti); poi poco prima del quarto d’ora il San Giovanni si porta in vantaggio. Tocco delizioso di Nicola Sartini per Aprea che va sul fondo poi pesca al centro Lorenzo Contadini che una volta arrivato all’altezza del dischetto del rigore non sbaglia e sigla l’1-0. L’Academy prova a reagire ma sul finale di tempo arriva un black-out che fa dilagare il San Giovanni. Al 41’ il raddoppio dei Rossoneri porta la firma di Aprea su calcio di rigore, dopo il contatto in area tra Battistini e Nicola Sartini. È poi lo stesso Nicola Sartini che nel recupero, su assist da corner di Azael Garcia Rufer, di testa trova il tris. Passano solo due minuti (45’+6) e il San Giovanni serve anche il poker con Robba che sfrutta il tap-in di Stefano Sartini e ci prova di testa, la sfera va a sbattere poi sul corpo di Giambalvo per l’autogol che vale il 4-0 per i Rossoneri. Nella ripresa c’è spazio anche per la quinta rete del San Giovanni: al 66’ il subentrato Bruma dalla trequarti pesca con un tocco morbido l’accorrente D’Angeli che controlla e batte Battistini in uscita. È il punto esclamativo della sfida che si conclude sul 5-0 per la squadra di Tognacci che sale al nono posto a quota 20 punti. Ancora stop per l’Academy, ferma a quota otto punti.

A braccetto del San Giovanni c’è il Fiorentino che a Montecchio risolve la pratica Pennarossa con un netto 4-0, tutto costruito nella prima frazione. Il vantaggio della squadra di Camillini arriva dopo soli dieci minuti: dal corner di Molinari, è Salemme ad essere il più rapido in mischia e a battere Lazzarini. Il raddoppio avviene sempre da palla inattiva: ancora corner, questa volta battuto da Hirsch, che trova perfettamente la testa di Gimenez che non sbaglia al 17’. Poco prima della mezz’ora (25’) arriva anche il tris dei Rossoblu: lancio profondo dalle retrovie da parte di Costantini a cercare e trovare Gimenez che la lascia scorrere e poi una volta arrivato davanti a Lazzarini lo fredda per il 3-0. Il Fiorentino non si ferma e nel recupero trova anche il poker: Salemme questa volta veste i panni dell’assist-man quando recupera sulla linea mediana e lancia sul filo del fuorigioco Hirsch che viaggia veloce e una volta arrivato a tu per tu con Lazzarini lo batte con un tocco dolce che vale il 4-0. Al termine della prima frazione il Fiorentino potrebbe ancora segnare: il contatto in area tra Sehail e Hirsch porta al calcio di rigore sul quale però capitan Molinari si fa ipnotizzare da Lazzarini. Nella ripresa il Fiorentino gestisce e sul finale di gara va nuovamente vicino al pokerissimo ma Stefanelli lambisce il palo dopo il contropiede scaturito dalla buona giocata con il tacco di Zoffoli. Poco male per la squadra di Camillini che grazie ad un ottimo primo tempo confeziona la terza vittoria consecutiva. Ancora una sconfitta per il Pennarossa, sempre fanalino di coda con un solo punto.

Ecco il quadro completo della 16° giornata di Campionato BKN301, la prima del girone di ritorno: