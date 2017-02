San Marino. Campionato: Virtus e Libertas allungano in testa ai rispettivi gironi

Basta un gol di Thomas Raschi alla Juvenes/Dogana per superare la Folgore nel big match della 13′ giornata. Una rete pesante che permette alla squadra del tecnico Ceramicola di conquistare tre punti importanti nella corsa play off nel girone A. Il gruppo lo guida sempre la Virtus, che vince di misura con il Domagnano con rete del neo acquisto Luca Montebelli. Tre i punti di vantaggio sulla Fiorita trascinata dalle doppiette di Andy Selva e Marco Martini nel 4-1 al Pennarossa. Buon punto del Fiorentino contro i campioni in carica della Tre Penne. Vince anche il Cosmos. Il gol di Matteo Camillini al Murata vale la quinta vittoria stagionale e mantiene più che accese le speranze play off dei gialloverdi. Nel girone B sorride la Libertas che vince 4-0 con il Tre Fiori e allunga in classifica grazie ai ko di Folgore e Domagnano e al pari del Tre Penne. Prima vittoria stagionale del Cailungo che supera 3-1 il Faetano grazie anche alle reti dei nei acquisti Alberto Villa e Niccolò Giordani. Con il Campionato Sammarinese torna anche l’appuntamento con Tele Stadio. Tutti i gol della 13′ giornata questa sera alle 20:45 su RTV Sport canale 93 del digitale terrestre e alle 22 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale.