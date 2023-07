San Marino. Carisp: nomina Consiglio di Amministrazione

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. è lieta di comunicare che in data odierna si è tenuta l’Assemblea dell’Azionista Unico, che ha confermato per il triennio 2023-2026 il Consiglio di Amministrazione uscente, nelle persone del Prof. Avv. Carloalberto Giusti con incarico di Presidente, e dei Consiglieri Dott. Stefano Bizzocchi, Dott. Vincent Cecchetti, Dott. Alessandro Gennari e Prof. Gianfranco Antonio Vento. La deliberazione completa il percorso iniziato in data 31 maggio 2023 con l’approvazione del bilancio 2022, recante un risultato d’esercizio di 1,356 milioni di euro.

