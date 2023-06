San Marino. Caso presunte molestie dell’ex Reggente. L’avv. Antonella Mularoni difende la presunta vittima, l’avv. Berti e l’avv. Pagliai la parte civile. Sentenza prevista per il 20 settembre

Potrebbe arrivare già il 20 settembre, o al più tardi in una successiva udienza, il verdetto del processo a Giacomo Simoncini, accusato di violenza privata e atti indecenti, dopo la denuncia presentata da una dipendente della Segreteria Istituzionale. I fatti risalgono a marzo 2022, quando il consigliere di Npr, era Capitano Reggente. Il giudice Adriano Saldarelli ha ammesso la costituzione parte civile anche dell’Eccellentissima Camera ( e cioè lo Stato, ndr), oltre a quelle della donna presunta vittima di molestie e dell’Authority Pari opportunità, già costituite fin dall’istruttoria. Per il 20 settembre in programma l’audizione di alcuni testimoni ed anche, eventualmente, dell’imputato – difeso dagli avvocati Stefano Pagliai e Gian Nicola Berti – e della presunta vittima, rappresentata dall’avvocato Antonella Mularoni. Simoncini si è sempre professato innocente. Presenti in aula, oggi, sia lui sia la donna che l’ha denunciato. Sulla vicenda è pendente anche un sindacato della Reggenza ma il Collegio Garante ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito in sede penale. San Marino Rtv