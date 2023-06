San Marino. Celebrazioni per la Festa Consolare della città di Lione

Una Delegazione composta dall’Ambasciatore di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, la Console Onoraria a Grenoble, Eliane Rastelli e una rappresentanza dell’Ufficio del Turismo ha partecipato alle Feste Consolari organizzate dalla città di Lione dal 2 al 4 giugno scorso.

L’edizione di quest’anno ha annoverato la presenza di circa 40 Paesi con le proprie Rappresentanze consolari di Lione o dintorni, mettendo al centro il tema dello sport, che ha consentito la partecipazione di più di 30 000 persone.

Lo stand della Repubblica di San Marino era valorizzato dall’esposizione della torcia olimpica sammarinese utilizzata per le Olimpiadi di Tokyo ed è stato ampiamente visitato, per meglio conoscere la Repubblica di San Marino; hanno partecipato numerose famiglie di sammarinesi residenti in zona, parte delle quali caratterizzate da un’apposita maglietta sammarinese.

La Feste Consolari di Lione hanno rappresentato l’occasione per far conoscere e promuovere San Marino come destinazione turistica e come luogo di sport e cultura. È stata altresì l’occasione per incontrare e rafforzare i rapporti con il Sindaco di Lione e con i numerosi rappresentanti consolari nella regione.

“Abbiamo sostenuto con grande piacere grazie all’impegno dell’Ufficio del Turismo, l’organizzazione delle Giornate consolari della Città di Lione, un appuntamento che oltre alla celebrazione stessa ha assunto un indubbio valore turistico e promozionale – ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati – Si è scelto di celebrare lo sport, quale veicolo migliore per trasmettere messaggi positivi. La diplomazia sammarinese è e deve essere il primo biglietto da visita per chi intende scoprire e conoscere le peculiarità del nostro piccolo Paese promuovendone l’economia e l’incoming turistico. Grazie a chi ha voluto questo appuntamento e ai promotori e ai sostenitori dell’iniziativa”.

San Marino, 6 giugno 2023/1722 d.f.R.