San Marino. Cemec: Un Corso per preparare i giovani studenti a diventare veri Eroi 

Il 28 e 29 settembre 2023, il European Centre for Disaster Medicine ha aperto le sue porte agli studenti maturandi delle Scuole Superiori, offrendo loro un corso speciale di Basic Life Support and Defibrillation . Gli studenti hanno appreso le conoscenze e manovre essenziali per affrontare situazioni di emergenza e salvare vite umane.

Tenuto da esperti qualificati, il Corso ha insegnato agli studenti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’uso sicuro del defibrillatore automatico esterno.

Gli studenti hanno superato brillantemente il loro esame di certificazione BLSD, pronti a diventare eroi nella loro comunità. Lo European Centre for Disaster Medicine si impegna a continuare a preparare la prossima generazione di cittadini responsabili e preparati per affrontare le sfide del futuro.

