San Marino. Non ci pagano gli stipendi da Giugno 2016! In tutto sono circa 80.000 euro. – Parte 1^

La ditta che non riesce a pagare gli stipendi dei propri dipendenti, circa una decina, è ”Gli artigiani del Gusto Srl” di Faetano proprietaria del marchio ”la gustosa tazzina” e produttrice di una tazzina in cialda che va mangiata dopo aver bevuto il caffè.

Il mancato pagamento per stipendi e contributi, da giugno 2016, è di circa 80.000 euro.

Con una lettera di protesta inviata dai dipendenti alla direzione, questa replicava con una lettera senza data, ma probabilmente risale a fine agosto-inizio settembre, ma con tante promesse che purtroppo non sono state del tutto mantenute.

”Con questa lettera informiamo come vogliamo pagare i dipendenti per saldare i mesi in arretrato. Gli stipendi di metà aprile – leggiamo dalla lettera della Direzione – che mancava sono già stati saldati il 25.07 con l’erogazione di una parte del finanziamento (probabilmente richiesto ad una banca sammarinese e a loro carico).

Metà maggio (si parla della mensilità di maggio non pagata) sarà saldato non appena arriva la seconda tranche di pagamento (probabilmente voleva intendere il finanziamento richiesto alla banca ndr), calcolando il periodo di ferie anche per stato-banche possiamo garantire che sarà pagata non appena sarà reso disponibile., TERMINE MASSIMO 01/08-31/08 (accordo rispettato – lo scrivono loro).

Poi la lettera continua con un elenco delle retribuzioni ed il periodo in cui verranno pagate.

‘‘Entro e non oltre il 30.09 sarà saldato il mese di maggio

Entro e non oltre il 31.10 sarà saldato il mese di giugno

Entro e non oltre il 30.11 sarà saldato lo stipendio di agosto

Con i dati che ad oggi disponiamo – continua la lettera – questa è la proposta che riusciamo a rispettare, salvo restando che in caso di ordinativi più grandi di quelli attuali (continua la Direzione), la nostra intenzione è quella di saldare in anticipo gli arretrati così da risolvere la difficile situazione tra le parti. Cordiali saluti, la Direzione degli Artigiani del Gusto.”

Ad oggi invece è stata solo pagata la mensilità di maggio. Gli stipendi relativi a giugno, quattordicesima, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima ed i relativi contributi ad ora non sono stati pagati ed il sindacato si è sin da subito attivato.

– FINE DELLA PRIMA PARTE –