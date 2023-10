San Marino. Cittadini Gualdicciolo su Decreto Cogenerazione industriale

CONCITTADINI è appena stato approvato dal Congresso di Stato un DECRETO DELEGATO SULLA COGENERAZIONE INDUSTRIALE, che è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. Come gruppo di cittadini di Gualdicciolo impegnati nella difesa dell’ambiente e della salute e non contrari in linea di principio alla cogenerazione, richiamiamo la vostra attenzione su questo decreto perché la presenza di un cogeneratore può avere un forte impatto sulla salute e sull’ambiente, può produrre emissioni inquinanti e presentare problemi di sicurezza. E TUTTO QUESTO SOPRATTUTTO SE LA TECNOLOGIA DELL’IMPIANTO E’ VECCHIA E NON DI ULTIMA GENERAZIONE!! Inoltre, qualche politico decanta la cogenerazione come un importante strumento che indirizza San Marino verso l’autonomia energetica. Sarebbe anche bene specificare che i cogeneratori sono alimentati principalmente a gas metano e non ci risulta che a San Marino ci siano pozzi di estrazione di metano. Quindi, chiediamo che ci sia, da parte dei politici, una informazione corretta e non sponsorizzazioni. Sappiamo anche come le forniture di metano, al nostro paese, possano essere a rischio, in quanto soggette a scenari internazionali in continua mutazione. Considerato tutto questo un buon Governo e una buona politica avrebbero dovuto prestare attenzione alla popolazione, che poi è quella che subisce determinate scelte, e dare informazioni con quella trasparenza sempre tanto decantata. INVECE SI PROCEDE E FRETTOLOSAMENTE A SUON DI DECRETI DELEGATI! CONCITTADINI, è interesse di ciascuno di noi avere garanzie per la nostra salute e per il nostro ambiente! Per esempio: – A quale distanza da luoghi abitati può essere installato un cogeneratore? – La portata del gas e l’alta pressione necessaria per far funzionare un cogeneratore quali pericoli di esplosione e incendio comporta? – Quante emissioni nocive vengono immesse nell’aria che respiriamo? – Quale impatto visivo comporta un cogeneratore che deve comunque avere un camino alto molti metri? – Quanto rumore produce? E nel caso di impresa a ciclo continuo, come la Cartiera Ciacci, come facciamo a tutelarci dall’inquinamento acustico visto che attualmente non si può applicare ad essa alcuna norma esistente a San Marino? Gli impianti di cogenerazione, oltre ad aspetti economici per le imprese, hanno conseguenze che riguardano la salute umana e dell’ambiente, hanno aspetti sociali e culturali che riguardano le comunità e le norme che li regolano non possono essere adottate passando sulla testa della gente! Torneremo ancora su questo Decreto perché ci sono aspetti da chiarire come questo: PERCHÉ IL GAS, PERALTRO IN GRANDI QUANTITÀ, USATO PER LA COGENERAZIONE INDUSTRIALE È ESENTASSE? Il Consiglio Grande e Generale potrebbe essere chiamato a breve a ratificare questo Decreto, ci auguriamo che facciano bene il loro lavoro, che è quello di fare il bene comune e di tutelare i legittimi diritti di tutti, non solo delle solite imprese!

Gruppo Cittadini Gualdicciolo