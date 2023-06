San Marino. Codice colore GIALLO per criticità per temporali.

Per la serata di martedì 27 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su zone di pianura settentrionale e fascia costiera.

Per la giornata di mercoledì 28 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Per entrambe le giornate non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su aree pianeggianti e settore costiero.

Nelle zone collinari interessate dai temporali non si escludono possibili fenomeni di ruscellamento su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.