San Marino. Colluttazione tra poliziotto (fuori dall’orario di servizio) ed un’anziano. Quest’ultimo finisce al pronto soccorso

Gli chiede di non puntare i fari nella sua stanza di un residence a Murata quando ritorna la sera.

Il poliziotto, in borghese e fuori dall’orario di lavoro, per tutta risposta sbatte a terra l’anziano che finisce al pronto soccorso, che vista l’eta – ha circa 90 anni – riporta una serie di ecchimosi di origine traumatica.

E’ questo quello che successo a grandi linee due sere fa e che vede come protagonisti un anziano e un poliziotto, entrambi sammarinesi. Dopo l’osservazione da parte dell’anziano ne nasce una colluttazione con tanto di spinte ed i 50 anni di differenza si fanno sentire.

Un poliziotto, seppur non in servizio ma sempre tutore dell’ordine, dovrebbe almeno avere l’accortezza di lasciare perdere, se non fosse altro anche per l’età dell’anziano, qualsiasi provocazione o escandescenza da chi ha quasi 90 anni.

L’anziano si è recato alla locale brigata della Gendarmeria per effettuare la denuncia per percosse. Seguiranno le indagini di rito