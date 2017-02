San Marino. I commercialisti presentano il ricorso ai Garanti. Raggiunto l’obiettivo: in pochi giorni raccolte 725 firme contro due articoli della Finanziaria.

I commercialisti ce l’hanno fatta: in pochi giorni hanno superato le 600 firme necessarie per presentare ricorso al Collegio dei Garanti contro gli articoli 39 e 40 dell’ultima legge di bilancio. In totale le sigle raccolte sono state ben 725.

A questo punto il prossimo passo è quello, questa mattina, di presentare il ricorso ai Supremi giudici che dovranno stabilire se effettivamente i due articoli “violano gli articoli 4, 10 e 15 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, contenuta nella Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificata dalle leggi costituzionali successive, nonché l’articolo 6, § 1 e il Protocollo I, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riconosciuta dall’art. 1, comma 3, della succitata Dichiarazione”.