SAN MARINO. IN COMMISSIONE GIUSTIZIA LA RELAZIONE MAGISTRATO DIRIGENTE PER L’ANNO 2015

La relazione annuale del Magistrato Dirigente per l’anno 2015 all’esame della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, riunita oggi, dopo l’insediamento del 25 gennaio scorso. “La Commissione- spiega una nota della Segreteria Istituzionale- ha approfondito in particolare alcuni aspetti emergenti dalla relazione, in riferimento ai quali ha ritenuto opportuno convocare una nuova riunione per l’audizione del Magistrato Dirigente, fissata per lunedì 27 febbraio”. Tra due settimane quindi la Commissione tornerà a riunirsi per chiedere al Magistrato Dirigente “anche aggiornamenti rispetto a quanto contenuto nella relazione annuale- conclude la nota- e approfondimenti su temi ritenuti prioritari”.