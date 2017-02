Security Impianti propone una esclusiva offerta per tutti i lettori di giornalesm.com.

Chi acquista un impianto di videosorveglianza o un antifurto per la propria casa avrà l’opportunità di usufruire di un finanziamento a tasso zero per l’intero importo dell’acquisto .

Inoltre verrà offerto a titolo gratuito per 1 anno il collegamento con la centrale operativa Security Patrol .

Per informazioni:

Telefono 0549/904650

email: manuelsecurity@omniway.sm