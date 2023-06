San Marino. CONCERTO ALLA CAVA. Le più belle sigle della TV italiana

Con il Patrocinio della Segreteria Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città

Coro di Voci Bianche e Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese

Direttore: M° Massimiliano Messieri

Arrangiamento dei brani: M° Marco Capicchioni

Cava dei Balestrieri – sabato 10 giugno 2023, ore 19:30

Eventuale recupero domenica 11 giugno 2023, ore 19:30

Sotto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, l’Istituto Musicale Sammarinese propone alla cittadinanza il “Concerto nella Cava, le più belle sigle della TV italiana”.

L’evento, che si terrà sabato 10 giugno 2023 alle ore 19:30 presso la Cava dei Balestrieri (in caso di maltempo sarà posticipato a domenica 11 giugno 2023 con lo stesso orario) è inserito nell’ambito della Rassegna di Saggi e Concerti di fine anno denominata “Festa della Musica”.

L’Orchestra e il Coro di Voci bianche dell’Istituto Musicale Sammarinese, diretti dal M° Massimiliano Messieri, proporranno un viaggio alla riscoperta di tutte quelle musiche, sia classiche che non, che hanno caratterizzato le sigle dei programmi televisivi passati: dai cartoni animati ai vecchi sceneggiati, dai telefilm ai programmi d’intrattenimento. Tutti i brani sono stati arrangiati appositamente dal M° Marco Capicchioni.

Sarà un tuffo nella memoria attraverso la musica, per mezzo della quale si risveglieranno emozioni e ricordi legati all’infanzia degli adulti e che potranno di conseguenza essere ritrasmessi alle nuove generazioni: è il potere della musica e l’universalità del suo linguaggio permette di diffondere un messaggio culturale positivo e potente, fatto di pace e fratellanza, particolarmente necessario in un momento così difficile come quello che a livello internazionale stiamo attualmente attraversando.

Programma

I CARTONI E GLI SCENEGGIATI PER RAGAZZI

Albertelli/Tempera/Tavolazzi Atlas Ufo Robot

Sigla dell’omonimo cartone animato

Migliacci/Cantini Il grande Mazinga

Sigla dell’omonimo cartone animato

Mariano/Fogu Jeeg Robot d’acciaio

Sigla dell’omonimo cartone animato

Tuminelli La Freccia nera

Sigla dell’omonimo sceneggiato televisivo

e M. De Angelis Sandokan

Sigla dell’omonimo sceneggiato televisivo

LE SIGLE “CLASSICHE”

Rossini Guglielmo Tell Finale atto I

Sigla dell’inizio delle trasmissioni RAI

J.S. Bach Aria tratta dalla Suite n. 3 in Re maggiore

Sigla della trasmissione televisiva “Quark”

Paradisi/Haendel Toccata – Passacaglia

Sigla dell’“Intervallo”

R. Luciani Chanson ballade?e

Sigla dell’”Almanacco del giorno dopo”

B. Charpentier Preludio tratto dal “Te Deum”

Sigla dell’Eurovisione

GLI SCENEGGIATI

Grano Il segno del comando

Sigla dell’omonimo sceneggiato televisivo

Carpi Pinocchio

Sigla dell’omonimo sceneggiato televisivo

Rota Il Giornalino di Gian Burrasca

Sigla dell’omonimo sceneggiato televisivo

I TELEFILM DELLA DOMENICA

J.P. Bourtayre Arsenio Lupin

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

Goldsmith/Markowitz Sulle strade della California

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

Barry Attenti a quei due

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

I TELEFILM DELLA SETTIMANA

Courage Star Trek

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

Schifrin Mission Impossible

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

Post/Carpenter A-Team

Sigla dell’omonimo telefilm televisivo

INGRESSO LIBERO

Info: [email protected]

www.ims.sm