San Marino. CONCERTO DEGLI ALLIEVI DEL CORSO DI CANTO JAZZ 2023

A conclusione del corso di Canto Jazz 2023 tenuto dalla nota cantante sammarinese Sara Jane Ghiotti, l’Istituto Musicale Sammarinese organizza per martedì 13 giugno presso il Teatro Titano, alle ore 18:15 per il corso base e alle ore 21:15 per quello avanzato, un concerto durante il quale gli allievi si alterneranno nell’esecuzione del repertorio preparato durante l’intera durata del corso.

I cantanti saranno accompagnati dal trio jazz composto da Pako Montuori alla batteria, Simone Migani al pianoforte e Mauro Mussoni al contrabbasso, valenti musicisti, collaboratori ormai da lungo tempo dei corsi jazz presso l’Ims, che valorizzeranno ulteriormente l’intero evento.

INGRESSO LIBERO

Info: [email protected]

www.ims.sm