San Marino. Conclusi i lavori di apertura del Master Accademico della Norman Foster Institute

Tra le città al centro degli studi anche San Marino per cui è intervenuto il Segretario di Stato Stefano Canti

“Le Città devono essere compatte, percorribili, con una buona divisione dei quartieri e, soprattutto, verdi”. Queste sono le caratteristiche che devono avere la città ideali secondo Norman Foster. Con l’obiettivo di creare città con queste caratteristiche si è aperto il primo master del Norman Foster Institute di Madrid. L’architetto e urbanista britannico ha spiegato lunedì scorso, dopo l’inaugurazione del Master in Città sostenibili, che queste città ideali “consumano meno energia, fanno bene al pianeta e sono desiderabili per le persone che vogliono visitarle o viverci con le loro famiglie”. Tre le città sulle quali si è puntato l’obiettivo: Bilbao, Atene e San Marino. Foster ha sottolineato che si tratta di tre città molto diverse che avranno l’opportunità di essere studiate dai partecipanti al Master. L’idea, ha spiegato, è che gli studenti del master, leader civici del futuro, abbiano accesso alla tecnologia per poter utilizzare i dati e migliorare la qualità della vita nelle città ed essere in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. “Nel 2050 due persone su tre vivranno nelle città -ha detto Foster- e le città saranno responsabili del 70 per cento delle emissioni di CO2 nel mondo. I metodi che verranno testati a Bilbao, Atene e San Marino potranno essere trasferiti in qualsiasi parte del mondo”.

Il corso, che durerà 12 mesi, si avvale della collaborazione dell’Università Autonoma di Madrid e di architetti come il cileno Alejandro Aravena, l’indiano Vishaan Chakrabarti; la preside della Yale School of Architecture, Deborah Berke, o il direttore del gruppo di ricerca City Sciences del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kent Larson. All’apertura del Master sono intervenuti, per Bilbao Eider Innunciaga, per Athene il Sindaco della città e, per la Repubblica di San Marino, il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “La Repubblica di San Marino verrà studiata dalla Fondazione del primo architetto al mondo, Lord Norman Foster. Un programma accademico ideato per proiettare le città verso un futuro sostenibile e green. Sono onorato e grato a Norman Foster ed alla sua fondazione per aver scelto San Marino per il primo Master sulle città sostenibili”.

San Marino, 23 gennaio 2024