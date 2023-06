San Marino. Conclusione del Convegno Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali

Nella mattinata di oggi, a Palazzo Pubblico, si è tenuta l’Udienza concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, a conclusione dei lavori del Convegno internazionale organizzato in occasione del centenario di fondazione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata tenutosi nelle giornate di sabato e domenica scorsi.

Il Convegno aperto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha riscosso un ampio successo di pubblico e di contenuti per la profondità dei temi trattati, ancorati tutti ai valori fondanti della Repubblica di San Marino.

Nella stessa giornata inaugurale è stata data lettura di un messaggio di saluto pervenuto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, On. Antonio Tajani, che ha richiamato la rilevanza degli Ordini Cavallereschi e dei Sistemi Premiali, sottolineando “il grado di profondità ed eccellenza delle relazioni che Italia e San Marino intrattengono nel segno di sincera amicizia e plurisecolare fratellanza delle popolazioni”.

Durante l’Udienza odierna, il Segretario di Stato Beccari, nel presentare ai Capitani Reggenti gli ospiti e i prestigiosi relatori del Convegno ha messo in un luce i caratteri peculiari dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

“Oggi a distanza di cento anni dalla sua fondazione l’Ordine, – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – istituito con l’obiettivo di premiare democraticamente quei cittadini stranieri encomiabili per eccezionali servizi civili e militari, concrete attività di beneficenza e di altro genere, oppure per elevati meriti umanitari, artistici, politici o sportivi, è ancora straordinariamente attuale, moderno e chiara espressione della nostra identità sovrana”.

Nel proprio intervento, il Professore Pier Felice Degli Uberti, a cui è stata conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata con il grado di Cavaliere di Gran Croce, ha ringraziato la Repubblica per aver ospitato il più importante evento internazionale in materia. Ha inoltre espresso ammirazione verso l’Ordine sammarinese che è divenuto fonte di imitazione da parte di diversi Ordini premiali italiani e non solo.

Da parte degli Ecc.mi Capitani Reggenti, anche in qualità di Gran Maestri pro tempore dell’Ordine, sono state espresse parole di forte soddisfazione in merito al Convegno appena conclusosi, che ha rappresentato un’alta occasione per rimarcare l’ampia considerazione che l’Ordine sammarinese riscuote a livello internazionale. I Capitani Reggenti hanno salutato con compiacimento l’emissione numismatica dedicata al centenario dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

