San Marino. Consiglio Centrale del PDCS del 21 Dicembre 2016

Ieri sera, mercoledì 21 dicembre, si è riunito il Consiglio Centrale del PDCS, al fine di dare continuazione alla prima riunione avvenuta la scorsa settimana, avente ad oggetto l’esame dell’esito elettorale e la delineazione delle strategie del Partito per il prossimo futuro.

A seguito dell’intervento del Segretario Gatti, che aveva aperto la riflessione dell’assemblea analizzando i risultati elettorali e i possibili elementi che hanno impedito alla coalizione SMPDT di uscire vincitrice dal confronto, è scaturito un ampio ed approfondito dibattito che ha visto 32 amici esprimere numerose riflessioni da diversi punti di osservazione e sulla base di diverse esperienze maturate.

Il confronto caratterizzato da una comprensibile vivacità, ma altresì vero e profondo, si è incentrato anche sull’esame della proposta del Segretario di convocare al più presto un Congresso Generale del PDCS quale occasione di rinnovamento della linea politica del partito e dei suoi organismi, e come opportunità per dare nuovo slancio all’azione politica del PDCS nel ruolo di opposizione, che il corpo elettorale ci ha assegnato pur confermandoci primo partito del Paese.

Durante il dibattito, i membri del Consiglio Centrale hanno confermato la prioritaria necessità di ripartire dall’identità del Partito, riaffermando i valori e i principi che ci caratterizzano da sempre, consapevoli che gli stessi vadano espressi tenendo conto dei bisogni e dei mutamenti sociali attuali.

L’assemblea ha concluso i propri lavori votando a larghissima maggioranza la proposta di convocazione del Congresso del PDCS per i giorni del 3, 4 e 5 marzo 2017 e la proposta di respingere le dimissioni degli amici Teodoro Lonfernini, Francesco Mussoni e Luca Marcucci dalla Direzione del Partito.

Il Consiglio Centrale ha ritenuto prioritario mantenere una continuità degli organismi del Partito (Segreteria, Direzione e Consiglio Centrale) all’interno dei quali, assieme al prezioso contributo delle Sezioni si possano elaborare i contenuti e le linee che saranno oggetto di confronto nell’assise congressuale.

Il Consiglio Centrale ha dato mandato al Segretario di attivare tutte le procedure per la organizzazione del Congresso auspicando la ricerca delle più opportune modalità per stabilire, durante tutto il percorso di preparazione dello stesso, un contesto ed un clima di ampia collaborazione nella formulazione delle scelte.