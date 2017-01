SAN MARINO. CONSIGLIO DAL 30 AL 31. L’AULA TORNA SU NOMINA PRESIDENZA FONDAZIONE CCRSM

Una due giorni per concludere la scaletta della sessione consiliare di Gennaio.

Torna a riunirsi il Consiglio grande e generale lunedi’ 30 e martedi’ 31 gennaio. L’ufficio di presidenza, riunito oggi, ha fissato il nuovo ordine del giorno: sarà ripreso il dibattito su cui si è interrotta l’ultima sessione e portato quindi a compimento uno dei punti più delicati, la nomina del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio.

Resta poi da affrontare l’esame in prima lettura di tre progetti di legge: il primo, di iniziativa popolare, riguarda la procreazione responsabile, quindi il progetto di legge di Rete-MdSi, sulla valorizzazione del ruolo della minoranza in Consiglio, poi il Pdl per l’eliminazione del raddoppio del contributo elettorale ai partiti, proposto dalla maggioranza.

Infine, saranno esaminate anche sei istanze d’Arengo rimaste in sospeso dalla precedente sessione. (Cri/Dire)