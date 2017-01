San Marino. Corsa su strada: i risultati del week-end

Grande successo per i Campionati Sammarinesi di Corsa su Strada Individuali ed a Squadre. Matteo Felici ed Elena Cupi, entrambi dell’ Olimpus, sono i nuovi Campioni Sammarinesi Assoluti. Il titolo sammarinese maschile a squadre lo ha vinto l’Olimpus mentre quello femminile il GPA. A seguire tutti i risultati.

Gara Uomini KM 11,400

1° Matteo Felici (Olimpus) in 39.49, 2° Stefano Ridolfi (Gabbi Bo) in 40.47, 3° Alberto Zanchi (Olimpus) in 42.19, 4° Diego Amadio (Olimpus) in 42.21, 5° Roberto Giorgetti (GPA) in 42.25, 6° Matteo Bertuccini (Olimpus) in 43.15, 7° Laurent Squadrani (Olimpus) in 44.27, 8° Andrea Pollini (Olimpus) in 44.28, 9° Roberto Pazzaglia (Olimpus) in 45.04 e 10° Massimiliano Toccaceli (GPA) in 46.07

Gara Femminile Km 8

1” Fausta Borghini (GPA) in 35.49, 2° Cupi Elena (Olimpus) in 37.41, 3° Claudia Vannucci (GPA) in 38.55, 4° Cristina Valentini (GPA) in 39.15, 5° Elisa Zafferani (GPA) in 39.24, 6°Alessandra Grieco (Olimpus) in 40.03, 7° Mona Fristad (GPA) in 40.27, 8° Mirella Andreini (GPA) in 41.49, 9° Alessia Pasquinelli (Olimpus) in 42.24 e 10° Marika Bernardi (Olimpus) in 45.49

A Squadre Maschile vince il titolo : l’Olimpus – A Squadre Femminile vince il titolo : il GPA

Ragazze:

1° Giada Zangheri (Olimpus)

Ragazzi:

1°Selva Francesco (GPA), 2° Filippo Selva (GPA) e 3° Emanuele Benvenuti (GPA)

Cadette:

1°Alice Toccaceli (GPA), 2° Maria Vittoria Falcioni (GPA), 3° Giorgia Cesarini (GPA)

Cadetti:

1° Ayman El Montaouiffik (GPA), 2° Matteo Gasperoni (GPA), 3° Lorenzo Michelotti (GPA)

Allievi:

1° Elia Battistini (GPA), 2° Lorenzo Podeschi (Olimpus), 3° Brian Amici (Olimpus)

Matteo Mosconi (Biotekna Marcon) si è laureato Campione Regionale Veneto di salto in alto a Padova con la misura di 2.06, suo primato personale indoor. A Modena è tornata a buoni livelli Martina Muraccini (Olimpus) che ha superato la misura di 3.30 nel salto con l’asta. Ad Ancona purtroppo si è infortunato ad una caviglia il giovane velocista Davide Balducci: lui i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta la FSAL.