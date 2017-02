San Marino. Corsi di lingua cinese dal 27 febbraio 2017

Lo studio della lingua cinese supera quello della lingua inglese.

E’ quanto sta accadendo nel sistema scolastico tedesco, francese, spagnolo, portoghese e anche polacco.

Perché?

Il cinese sta diventando una lingua veicolare della cultura, dell’ingegneria e della scienza.

Lo dimostra il fatto che in Germania la prima lingua straniera della Facoltà di Ingegneria sia proprio il cinese.

Anche in Italia ci sono corsi universitari dedicati allo studio della lingua cinese presso oltre trenta atenei.

Negli ultimi anni il successo economico della Cina sta spingendo molte persone ad interrogarsi sul ruolo che questo Paese avrà nel futuro, anche quello più immediato.

Quali sono, quindi, le buone ragioni per un sammarinese o un italiano per imparare il cinese?

Come ci spiega la storia della latinità e l’attuale stradominio dell’inglese come lingua franca, chi diventa forte esporta la sua lingua, la sua cultura e, nel mondo moderno, il suo mercato e i suoi prodotti.

Il cinese, come ogni lingua, è uno strumento utile per i viaggi e per la cultura : con migliaia di anni di storia, la cultura cinese è sempre affascinante.

Poi c’è la curiosità di studiare qualcosa di totalmente estraneo, che ci allontana dalla cultura greco-latina del Mediterraneo e dell’Occidente.

Il cinese è uno strumento prezioso per il lavoro.

Detto in poche parole il mercato cinese è sterminato, la Cina è la seconda potenza mondiale oggi, ma supererà gli USA tra pochi anni e, come ben sanno gli economisti, è la Cina che sta comprando il debito dei Paesi europei.

Queste sono alcune ragioni per cui studiare il cinese diventi non solo affascinante ma anche utile per il futuro.

I Corsi di lingua cinese avranno inizio il 27 febbraio 2017 e si terranno nel pomeriggio dal lunedì al giovedì per gli studenti, mentre per gli adulti sempre negli stessi giorni dalle ore 18,30 fino alle ore 20,00.

A partire da aprile si terrà per la prima volta un corso di Tai-chi Chuan presso la palestra della Scuola Elementare di Murata. Il Corso è rivolto sia ai giovani che agli adulti e si terrà il lunedì e il mercoledì dalle ore 19,00 alle 20,00 e il sabato mattina dalle ore 10,00 alle 11,00

Il Tai Chi Chuan (o Tai Chi o Tai Ci) è un’antica arte marziale cinese basata sul concetto taoista di Ying-Yang, l’eterna alleanza degli opposti. Nato come sistema di autodifesa – Tai Chi Chuan significa letteralmente “suprema arte di combattimento” – si è trasformato nel corso dei secoli in una raffinata forma di esercizio per la salute ed il benessere anche se esistono alcune scuole che continuano ad insegnarlo e esercitarlo come vero e proprio sistema di difesa.

La pratica del Tai Chi Chuan consiste principalmente nell’esecuzione di una serie di movimenti lenti e circolari che ricordano una danza silenziosa, ma che in realtà mimano la lotta con un opponente immaginario.

Dal 9 al 22 Luglio, per gli studenti delle Scuole Superiori e anche per gli studenti dell’Università di San Marino sarà organizzato un Campus Estivo in Cina la cui ospitalità è interamente a carico della Bejin City University di Pechino. Coloro che intendessero parteciparvi dovranno sostenere le spese del viaggio e dell’assicurazione sanitaria.

Sono aperte le iscrizioni, per informazioni telefonare alla Segreteria dell’Istituto Confucio San Marino al 0549-882505.