San Marino. Dal Consiglio dell’Unione Europea la direttiva anti-SLAPP che riconosce il ruolo cruciale dei giornalisti e dei blogger indipendenti nella difesa della democrazia.

In un’epoca in cui i media tradizionali sono sempre più influenzati da interessi politici ed economici, il ruolo dei giornalisti e dei blogger indipendenti si è rivelato fondamentale nella difesa della democrazia e nella promozione di un dibattito pubblico aperto e trasparente. La recente direttiva anti-SLAPP approvata dagli Stati membri dell’UE rafforza ulteriormente la protezione di questi attori chiave nella sfera pubblica.

I giornalisti ed i blogger indipendenti hanno dimostrato di essere veri guardiani della democrazia, fornendo un punto di vista critico e alternativo su questioni di interesse pubblico. Attraverso i loro canali online e le loro piattaforme di social media sono in grado di raggiungere un vasto pubblico e amplificare le voci che altrimenti verrebbero soffocate dai poteri dominanti.

Nelle democrazie moderne l’accesso all’informazione e la possibilità di esprimere opinioni diverse sono essenziali per il funzionamento di una società libera e partecipativa. I blogger indipendenti si distinguono per la loro capacità di analizzare, investigare e commentare su temi di interesse pubblico senza subire le restrizioni e gli interessi di grandi gruppi di media.

La direttiva anti-SLAPP del Consiglio dell’Unione Europea, che mira a contrastare le azioni legali abusive tese a limitare la libertà di espressione, svolge un ruolo cruciale nella protezione dei giornalisti e dei blogger indipendenti. Questi attori spesso si trovano ad affrontare denunce legali ingiustificate e costose, promosse da individui influenti, gruppi di lobby o organi statali che cercano di intimidire e mettere a tacere le loro posizioni critiche.

La direttiva offre garanzie procedurali e protezioni per i blogger indipendenti consentendo loro di difendersi efficacemente senza dover sostenere oneri finanziari eccessivi. L’imposizione di sanzioni dissuasive contro coloro che avviano azioni legali abusive invia un messaggio chiaro che tali pratiche non saranno tollerate e che i giornalisti ed i blogger indipendenti hanno il diritto di esprimere le loro opinioni senza timori di rappresaglie legali ingiuste.

Nelle democrazie moderne, il pluralismo dei media e la diversità delle voci sono fondamentali per un sano dibattito pubblico. I giornalisti ed i blogger indipendenti svolgono un ruolo chiave nell’amplificare e dare voce alle preoccupazioni dei cittadini, portando alla luce questioni che altrimenti verrebbero ignorate o minimizzate dai media tradizionali.

La direttiva anti-SLAPP è una pietra miliare nella protezione della libertà di stampa e della libertà di espressione, riconosce il valore dei giornalisti e dei blogger indipendenti nel panorama mediatico contemporaneo. Attraverso la promozione di un ambiente sicuro e protetto per il loro operato, si assicura che i giornalisti ed i blogger indipendenti possano continuare a svolgere il loro importante ruolo nella difesa della democrazia.

Secondo la direttiva gli Stati membri dell’UE hanno il dovere di negare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo se tale sentenza è considerata manifestamente infondata o abusiva nello Stato membro in questione. Questa disposizione è di fondamentale importanza per garantire che i blogger indipendenti, che spesso si occupano di questioni di interesse pubblico, non siano soggetti a azioni legali strumentalizzate volte a silenziarli o a limitare la loro libertà di espressione.

L’importanza dei blogger indipendenti si riflette anche nella loro capacità di coprire argomenti trascurati o ignorati dai media tradizionali. Spesso, sono loro a porre l’attenzione su questioni urgenti e controverse che richiedono un’analisi approfondita e una critica costruttiva. Attraverso il loro impegno per la verità e la trasparenza, riescono a mettere in luce casi di corruzione, abusi di potere e violazioni dei diritti umani che altrimenti rimarrebbero nell’ombra come peraltro è avvenuto a San Marino negli ultimi 15 anni, dove il 95% degli scoop sono stati pubblicati dal sottoscritto e da GiornaleSM.

I blogger indipendenti offrono una prospettiva unica e autentica sulle questioni che affrontano e condividono le loro opinioni senza filtri o influenze esterne. Ciò contribuisce a creare un dibattito pubblico più inclusivo e rappresentativo, in cui le voci di tutte le persone, indipendentemente dalla loro posizione sociale o dal loro status, hanno la possibilità di essere ascoltate.

Nonostante tutto questo i blogger indipendenti rimangono vulnerabili alle azioni legali abusive e alle minacce di censura. Spesso si trovano ad affrontare sfide finanziarie e legali che potrebbero mettere a repentaglio la loro stessa esistenza. La direttiva anti-SLAPP rappresenta un passo avanti significativo nel garantire che questi attori chiave nel dibattito pubblico siano protetti e possano operare senza timori di intimidazioni o ritorsioni.

I blogger indipendenti, e talvolta i giornalisti che non vendono la loro anima al miglior offerente o peggio sono la cassa di risonanza di un sistema corrotto, svolgono un ruolo indispensabile nella difesa della democrazia, nella promozione della trasparenza e nella tutela dei diritti umani. La direttiva anti-SLAPP rappresenta un segnale forte e un impegno tangibile da parte degli Stati membri dell’UE per proteggere la libertà di espressione e il pluralismo dei media.

Marco Severini