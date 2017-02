San Marino. Dall’Incubatore del TechnoSciencePark di San Marino Le Start Up che hanno affascinato il Bricoman Chatbot Challenge

Si può essere soddisfatti ma al contempo un po’ amareggiati?

Questo è lo stato d’animo in cui Techno Science Park San Marino Italia si è trovato quando la cordata delle start up sammarinesi composta da Funny Gain e Wabisabi (in collaborazione con la StartUp Italiana Botfarmy) si è classificata seconda tra le 9 finaliste arrivate all’ultima sessione della Bricoman Chatbot Challenge, call dedicata all’innovazione e al digitale, svoltosi a Milano lo scorso martedì all’interno del BM Lab.

I finalisti di Chatbot Challenge sono eccellenze tecnologiche che sviluppano chatbot: programmi per elaborare e analizzare il linguaggio umano, creando strumenti semplici, universali e anche multilingua per interazioni e conversazioni con le persone come se fossero utenti veri e propri che scrivono nella chat o con l’integrazione vocale, dando vere e proprie informazioni.

Durante il pitch, le start up sammarinesi di TSP hanno sbaragliato la concorrenza, arrivando in finalissima. Purtroppo non si sono aggiudicate il premio finale di 5.000,00 € e il relativo contratto lavorativo.

“Complimenti a Funny Gain Wabisabi e Botfarmy, Start Up di cui andare fieri- commenta la Direttrice TSP Dott.ssa Elisabetta Epifori- con le quali lavoreremo per aiutarle a coprire quel gap che, questa volta, li ha visti secondi. Gian Angelo Geminiani, Guido Ricci ed Elia Bazzocchi – continua la direttrice- sono tre imprenditori che credono nell’utilizzo della realtà virtuale e delle chatbot nella custumer relation come sfida e prospettiva di mercato e noi vogliamo dare il nostro massimo supporto per la loro crescita”.

La Call for Innovation lanciata da Bricoman Italia e Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha comprovato come le idee ed i progetti che nascono dal TSP siano competitivi e di reale aiuto per le aziende che vogliono portare ad un livello superiore il rapporto con l’utente utilizzando il nuovo linguaggio digitale.

La demo presentata dalle start up TSP è on line: https://www.youtube.com/watch?v=XRwsM7jfjLY

Techno Science Park San Marino – Italia