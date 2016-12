San Marino. Dedicato a Mendelssohn. Concerto di Santo Stefano

Con la straordinaria partecipazione del soprano Laura Catrani e il violino di Angelo Cicillini. In via eccezionale, presso la chiesa di Sant’Antimo in Borgo, lunedì 26, ore 16,30. —

Torna, puntuale come il succedersi delle stagioni, il tradizionale Concerto di Santo Stefano. Un appuntamento continuamente cresciuto nel tempo e progressivamente sempre più gradito dal pubblico sammarinese, e non solo.

È per questo motivo che, per questa edizione 2016, Camerata del Titano, che l’organizza ha puntato su un programma di grande attrattività, sia per le musiche, sia per gli artisti.

Il concerto di Santo Stefano, infatti, pur svolgendosi nel periodo natalizio, non ha mai avuto i canoni del concerto di Natale. Ha sempre proposto programmi classici (Beethoven, Mozart, Vivaldi, Haynd, eccetera), oppure “prime” e “inediti”, musica sacra e grandi solisti. È un concerto che ha sempre messo al centro la ricerca, la qualità della musica, il virtuosismo degli autori e la bellezza dei pezzi eseguiti. Il pubblico “popolare” che segue questo evento ha sempre gradito le diverse proposte, tributando ogni volta un grande successo.

Anche per il 2016 si seguirà dunque questa linea con un programma completamente dedicato al “giovane” Felix Mendelssohn, compositore romantico, considerato insieme a Mozart uno dei geni della musica. Verranno eseguite: la Sinfonia in Re minore scritta all’età di circa 12 anni e il Concerto n.1 per violino e orchestra in Re minore, anch’esso scritto all’età di 13 anni; composizioni da cui emerge tutta la gioia, positività, “felicità” giovanile. Completa il programma un pezzo sacro, un Salve Regina, scritto a 15 anni, dove emerge una sensibilità cristallina ed un gusto per la melodia serena e profonda

Ad interpretare questo programma, la Camerata del Titano diretta dal maestro Augusto Ciavatta con la straordinaria partecipazione del soprano Laura Catrani e del violinista Angelo Cicillini.

Laura Catrani è una giovane soprano riminese, capace di unire musicalità ed espressività teatrale nell’affrontare generi e stili diversi, con una predilezione per il repertorio barocco e settecentesco, ma anche per la musica del Novecento e contemporanea, sia in veste puramente canora, sia di cantante-attrice.

Il concerto di Santo Stefano, in via del tutto eccezionale, si sposta quest’anno nel centro storico di Borgo Maggiore. La sede storica, la chiesa dei Padri Servi di Maria, a Valdragone, lesionata dal terremoto, è stata infatti dichiarata inagibile.

L’appuntamento per tutti è dunque presso la chiesa di Sant’Antimo, in Piazza Grande, alle ore 16,30.

Ingresso responsabile. L’incasso verrà devoluto come di consueto in favore delle attività della Croce Rossa Sammarinese.