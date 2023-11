San Marino deve intervenire decisamente sulle infrastrutture progettando investimenti mirati per conquistare una propria autonomia. … di Emilio Della Balda

Il mondo scientifico sostiene che la siccità non è più un’emergenza occasionale ma una nuova realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Lo scenario che ci presenta è di una progressiva siccità meteorologica per un lungo periodo. Sono pertanto necessari investimenti infrastrutturali non più rinviabili per tutelare l’acqua del territorio. Occorre porre attenzione a tutte le risorse idriche, anche a quelle minori con l’obiettivo di un discreto stoccaggio per mitigare il rischio siccità. Non basta pensare a un grande invaso. Anche i piccoli sono importanti.

San Marino non può pensare di progredire con la spesa corrente, gli sprechi e i debiti. Deve intervenire decisamente sulle infrastrutture progettando investimenti mirati per conquistare una propria autonomia.

Emilio Della Balda