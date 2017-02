San Marino. In via di compimento il percorso di stabilizzazione nella PA. CSU: “Un importante risultato a tutela dei lavoratori più deboli”

Si terranno il 18 e il 25 febbraio i corsi di preparazione alle prove di idoneità per gli appartenenti dalla seconda fascia degli stabilizzati.

Il percorso di stabilizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione si sta portando a compimento attraverso dei corsi che sfoceranno ad un esame di idoneità per i lavoratori stabilizzati appartenenti alla seconda fascia, come stabilito dagli accordi di un anno fa.

È una fase molto importante, che completa una stagione di difesa dei diritti di chi è più debole all’interno del mondo del lavoro: i precari. Le Federazioni Pubblico Impiego e la CSU si sono infatti rese promotrici, in una stagione difficile dal punto di vista economico, in primis della tutela delle fasce di lavoratori più esposte alla crisi.

In tal senso la certezza di un posto di lavoro è una sicurezza basilare, e per fare ciò si sono forse messi in secondo piano altri aspetti contrattuali, ma tutto ciò è avvenuto riscontrando una grande solidarietà tra i lavoratori.

L’opera di stabilizzazione ha dato la certezza di un salario stabile; l’effetto di tutto ciò ha avuto ripercussioni positive anche su tutto il sistema economico sammarinese, sia a livello di capacità di spesa (contribuendo quindi alla tenuta del sistema paese), ma ancor di più quale elemento di sostegno, anche psicologico, per quelle famiglie dove magari un componente ha perso il lavoro o si trova in una situazione precaria nel settore privato, all’interno del quale, purtroppo, sono tanti i posti di lavoro persi o si verificano dequalificazioni professionali importanti.

La Pubblica Amministrazione, nel suo complesso, ha compiuto importanti razionalizzazioni di spesa, anche se in tal senso non tutte le segreterie di Stato della precedente legislatura hanno lavorato per razionalizzare al meglio le spese.

Noi abbiamo sempre lavorato nella consapevolezza che tutelare i diritti del lavoratore pubblico a San Marino, che conta circa 4000 dipendenti, contribuisce a garantire il plasma all’economia interna del paese. Continueremo a farlo seppure nelle difficoltà di chi lavora in un ambiente dove ci sono sempre più veleni, dove c’è chi agisce per frammentare il fronte sindacale, settore nel quale è l’unione dei lavoratori che fa la forza e non la pluralità di soggetti con interessi diversi.

Ma questa è un’altra storia… Ad oggi dobbiamo innanzi tutto essere soddisfatti del compimento del percorso di stabilizzazione, preparandoci ad una nuova fase che vedrà regolati gli accessi alla Pubblica Amministrazione tramite concorso. I corsi che prepareranno alla prova di idoneità per gli appartenenti alla seconda fascia, organizzati dalla Funzione Pubblica, si terranno il 18 e il 25 febbraio. Invitiamo tutte le persone interessate a prendere contatti con la CSU per tutte le informazioni del caso, telefonando al n. 0549 962011.