San Marino, di concerto con Onu, condanna Corea del Nord per test missilistico

Per Palazzo Begni l’agire di Kim Jong-un è “dissennato” e di “sprezzante inosservanza” delle regole internazionali

San Marino condanna l’ultimo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord, associandosi alla decisione unanime del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che obbliga Pyongyang ad astenersi da ulteriori lanci di missili balistici e test di armi nucleari.

In una nota ufficiale la Segreteria agli Esteri dichiara che San Marino si associa alla preoccupazione generale degli Stati per quanto avvenuto e per lo sviluppo dell’arsenale nucleare nordcoreano “tale da minare la pace e la sicurezza internazionali”. Espressa solidarietà ai Paesi del Pacifico e dell’Asia, aree maggiormente compromesse dall’agire di Kim Jong-un che viene definito “dissennato” e di “sprezzante inosservanza” delle regole internazionali.

San Marino raddoppierà gli sforzi per applicare pienamente le misure restrittive imposte alla Corea del Nord dal Consiglio di Sicurezza Onu, anche tramite apposite deliberazioni del Governo, in esecuzione di quanto disposto a livello multilaterale.