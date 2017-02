San Marino. “Digital Personal Branding 2017”, aperte le iscrizioni

Sabato 25 febbraio, a San Marino, dalle ore 10 alle 18, al Centro Congressi Kursaal (viale J.F. Kennedy, 17) si svolgerà un importante evento dal titolo “Digital Personal Branding 2017”, il primo workshop formativo sulle tecniche digitali per il personal branding e le public relations. Patrocinato dallo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia), l’incontro affronterà vari temi, tra i quali: diventare un marchio riconoscibile, comprendere il funzionamento degli algoritmi, quali sono i contenuti migliori per Facebook, LinkedIn e Twitter, diventare influencer, e moltissimi altri argomenti interessanti. I trainer protagonisti dell’evento saranno i giornalisti Rudy Bandiera e Riccardo Scandellari, esperti di web, blogging, marketing e comunicazione, e autori di libri di grande successo della collana WebBook di Dario Flaccovio Editore.

L’iscrizione ha il costo di 247 euro.

Il sito della manifestazione: http://www.evolutionforum.sm/digital-personal-branding.html

Il sito dell’editore Dario Flaccovio: https://www.darioflaccovio.it/

Per altre informazioni: eventi@darioflaccovio.it