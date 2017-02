San Marino. “Do Stciupteèdi mè Pustèin” arriva al Nuovo di Dogana

Si sono concluse con successo le tre rappresentazioni previste nel Teatro Titano della commedia “Do Stciupteèdi mè Pustèin”. Nel ringraziare tutti coloro i quali hanno assistito allo spettacolo, che non ci hanno mai fatto venire meno sostegno e partecipazione, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli da appuntamento a Giovedì 23 Febbraio Ore 21,00, per la replica della commedia presso il Teatro Nuovo di Dogana.

I biglietti saranno in vendita presso la Libreria/Edicola “L’ISOLA DEL LIBRO” (Centro Commerciale Atlante) a partire da LUNEDI’ 20 FEBBRAIO e la sera dello spettacolo dalle Ore 20,00, presso il Botteghino del Teatro Nuovo.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli è inoltre lieto di comunicare che, in collaborazione con la Giunta del Castello di Serravalle, è in via di definizione una ulteriore replica presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, sulla quale saranno fornite tutte le informazioni utili nei prossimi giorni.