San Marino. Domani l’ispezione cadaverica esterna sul corpo di Moris Gjezi

Sarà effettuata domani l’ispezione sul corpo di Moris Gjezi, 34 anni, deceduto in seguito al terribile incidente avvenuto sulla superstrada martedì mattina. Il giovane autista è rimasto schiacciato dalla cabina del bilico che si è ribaltata sul guard rail. Il mezzo stava trasportando una ventina di tonnellate di rifiuti che aveva prelevato dal centro di San Giovanni e si stava recando al centro raccolta Hera di Ravenna.

In questa prima fase non verrà effettuata l’autopsia, ma quella che viene definita una ‘ispezione cadaverica esterna’ eventualmente anche con l’ausilio di radiologie.

Non sembrano, infatti, esserci molti dubbi sulle cause della tragica morte del ragazzo di origine albanese, ma residente sul Titano. A effettuare l’esame, che è stato deciso dal commissario della legge Antonella Volpinari, sarà il dottor Pier Paolo Balli.