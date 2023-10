San Marino. Domani lo scontro al vertice con il Murata. L’ex Semprini: “Sarà una sfida ostica, ma noi vogliamo confermarci”

Ultimo impegno prima della sosta per gli impegni della Nazionale. Domani alle 18.15, a Montecchio, La Fiorita affronterà il Murata nello scontro al vertice. Cammini simili per le due formazioni che, nelle prime due giornate, hanno centrato due larghe vittorie contro Libertas e Faetano, per poi mettere in fila due successi di misura.

Gli uomini di Manfredini, che domenica scorsa avevano superato la Folgore, nel turno infrasettimanale contro la Juvenes Dogana hanno festeggiato al 92’ sul tap-in di Tommaso Guidi dopo la traversa colpita da Jacopo Semprini.

“È stata una partita difficile – commenta Semprini -. Loro l’hanno preparata, secondo me, bene, sono una squadra che gioca bene e non butta mai via la palla. Entrambi non abbiamo avuto tantissime occasioni; noi abbiamo tirato fuori qualcosa in più nel finale e siamo stati bravi e fortunati a raccogliere, anche grazie alla qualità e all’esperienza dei miei compagni. È stato bravo Gasperoni a mettere in mezzo quella palla, sulla quale io ho colpito la traversa e per fortuna c’era Guidi pronto a metterla dentro. Sono tre punti importanti, che ci volevano. A volte sono proprio queste vittorie, acciuffate in extremis, che danno più fiducia e aiutano a cementare il gruppo”.

Domani un’altra sfida importante che, prima della pausa, può dare una prima impronta alla classifica. Semprini, che lo scorso anno ha vestito la maglia bianconera, conosce bene il Murata.

“Sono arrivato a gennaio che eravamo ultimi, poi ci siamo rialzati e abbiamo centrato l’ingresso ai play off – racconta -. Rispetto allo scorso anno sono arrivati molti giocatori nuovi, tra cui questo gruppo di brasiliani che, a quanto pare, sta facendo bene. Conosco il mister, Angelini, che sicuramente è un ottimo tecnico. È bravo a preparare le partite, ad adattare il modulo ad avversari e giocatori a disposizione. Come noi hanno fatto un percorso netto, sarà di certo una bella partita. Loro non hanno nulla da perdere, arrivano forse più spensierati. Noi dovremo confermarci. Ad oggi, a mio avviso, abbiamo meritato di vincere tutte le partite. Sarà una partita ostica, ma se giocheremo come sappiamo e staremo attenti in fase di ripartenza, non dobbiamo avere paura”.

Arrivato in estate e subito impegnato nei preliminari di Conference League, per Semprini La Fiorita sembra essere stata la scelta giusta.

“Quando, per necessità di studio, ho scelto di continuare a giocare a San Marino, ho avuto varie offerte, ma il progetto La Fiorita era quello che mi interessava di più – racconta -. È una società ambiziosa e il mister Manfredini mi ha convinto a venire qui. Ho trovato un bel gruppo e anche i risultati stanno arrivando. Già in Conference abbiamo fatto, a livello di squadra, piuttosto bene, anche se non sono contento della mia prestazione. Speriamo di continuare così e di raggiungere i nostri obiettivi. In questo momento mi sento di aver fatto la scelta giusta”.

Ufficio stampa La Fiorita