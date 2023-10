San Marino. Ecco per ogni Castello i principali interventi richiesti e indicati dalle Giunte (di David Oddone)

Il Titano sta puntando al futuro con una serie di progetti di lavori pubblici ambiziosi e trasformativi, ma che sfortunatamente arrivano – sulla carta – solo a fine legislatura.

Il Congresso di Stato ha recentemente presentato una bozza di delibera che elenca dettagliatamente i principali progetti di infrastruttura da progettare e realizzare nel corso del 2024. Tali progetti rappresentano un passo importante verso un miglioramento significativo delle infrastrutture, della mobilità e della qualità della vita in tutta la Repubblica.

La bozza di delibera è stata presentata dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.

I vari progetti rappresentano un notevole impegno da parte del governo sammarinese per sviluppare nuove soluzioni per le esigenze future.

I progetti prioritari coprono una vasta gamma di settori e hanno lo scopo di affrontare le esigenze specifiche delle diverse Giunte di Castello e dei loro abitanti.

GIUNTA DI CASTELLO DI SAN MARINO CITTA’:

– progetto di sistemazione del muro lungo Via Scala Malagola e della relativa

scarpata sottostante;

– progetto e lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazzale

“Lo Stradone” mediante nuova pavimentazione;

– progetto per la sistemazione della Piazza Sant’Agata;

– progetto e lavori di manutenzione di ripristino dell’area ex pattinaggio al

Piazzale campo Bruno Reffi;

– progetto per l’installazione di n.2 box autovelox in Strada Sottomontana;

GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE:

– riqualificazione urbana del Centro Storico mediante la ripavimentazione con

pietra di San Marino a partire da Piazza Grande e l’installazione di dissuasori di

traffico automatici per limitare l’accesso veicolare;

GIUNTA DI CASTELLO DI MONTEGIARDINO:

– progetto e realizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche

dell’immobile di proprietà dell’Ecc.ma Camera distinto catastalmente al Foglio di

Mappa 66 particella n.163;

– progetto e realizzazione del campetto polifunzionale come previsto dal Piano

Particolareggiato Zona Servizi Parcheggio e scuole Montegiardino (CPT/);

– progetto del parcheggio all’interno del Piano Particolareggiato del Centro

Storico di Montegiardino;

GIUNTA DI CASTELLO DI DOMAGNANO:

– progetto per la realizzazione di nuovi posti auto in prossimità del parcheggio

esistente denominato “Parcheggio Terenzi”;

– manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione lungo Strada di

Monte Olivo;

– progetto di ampliamento del Cimitero di Domagnano e realizzazione

intervento;

– progetto e realizzazione di una nuova aula veranda alla Scuola dell’Infanzia di

Domagnano;

– progetto e realizzazione di una rotatoria sperimentale dell’intersezione stradale

Via Venticinque Marzo/Via Ornera) e conseguente chiusura dell’attraversamento

di via Francesco Flora con Via XXV Marzo;

– sistemazione frana nei pressi della Scuola Elementare di Domagnano;

GIUNTA DI CASTELLO DI FIORENTINO:

– progetto e realizzazione lavori per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche

al Centro Sociale di Fiorentino;

– progetto Stato di Fatto e di recupero dell’immobile ex Scuola dell’Infanzia di

Fiorentino (distinto catastalmente al Foglio di Mappa 61 particella n.45); – progetto e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria all’immobile

Centro Sociale di Fiorentino (distinto catastalmente al Foglio di Mappa 62

particella n.500);

GIUNTA DI CASTELLO DI CHIESANUOVA:

– progetto generale di sistemazione del verde all’interno del Castello di

Chiesanuova con particolare riferimento al centro;

– progetto per la realizzazione del prolungamento della pista ciclopedonale che da

località ex Fontevivo conduce fino al Centro di Chiesanuova;

– sistemazione frana Strada di Mezzanotte;

– rivestimento muro di contenimento in località Teglio;

– realizzazione percorsi pedonali in Via Cà Balducci e Via Corrado Forti;

GIUNTA DI CASTELLO DI ACQUAVIVA:

– progetto di ampliamento del Cimitero di Acquaviva e realizzazione intervento;

– realizzazione rotatoria sperimentale nell’intersezione stradale in Via Rivo

Fontanelle – Via Nitella e Via Genghettino e avvio dei relativi lavori;

– sistemazione degli argini del Torrente San Marino;

– realizzazione interventi di sistemazione della Piazza al Centro Gualdo di

Gualdicciolo;

GIUNTA DI CASTELLO DI FAETANO:

– realizzare il tracciato pedonale escursionistico che dalle scuole elementari di

faetano conduce al Parco del Marano;

– progettare e realizzare il prolungamento della pista ciclopedonale lungo Strada

Campo del Fiume a Faestano fino alla Zona Produttiva D1-05 Cà Chiavello;

– manutenzione della copertura della mensa di proprietà dell’Ecc. Camera;

– abbattimento barriere architettoniche al Cimitero di Faetano;

GIUNTA DI CASTELLO DI SERRAVALLE:

– Casa del Castello di Serravalle: progettare e realizzare un intervento che possa

eliminare in maniera definitiva le infiltrazioni di acqua piovana che dal tetto filtra

all’interno della sala del Castello;

– realizzazione dell’illuminazione lungo le mura del Castello di Serravalle;

– progetto per la realizzazione di un marciapiede pedonale che dal Centro Storico

di Falciano conduce al Plesso Scolastico (lungo Strada la Zanetta);

– sistemazione della pavimentazione stradale in Strada di Celidonia, in località

Falciano.

I progetti sono stati identificati come prioritari per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Il Congresso di Stato ha anche dato mandato al Settore Progettazione dell’AASLP di procedere con l’elaborazione dettagliata di questi progetti e di assicurare che siano completati entro il 2024.

Inoltre, nell’ambito del rinnovo del Testo Unico dei Salariati, si sta considerando l’assunzione di nuovi cantonieri per supportare l’implementazione efficace dei progetti.

Parliamo insomma di un impegno significativo del governo sammarinese, frutto di una stretta collaborazione tra il Congresso di Stato e le Giunte di Castello.

Stona tuttavia che le istanze delle Giunte vengano ascoltate a fine legislatura ed in clima pre-elettorale.

Resta da vedere come questi progetti si svilupperanno nella pratica nei prossimi anni e come concretamente contribuiranno a trasformare il volto di San Marino.

David Oddone

(La Serenissima)