San Marino. Federazione Motociclistica Sammarinese : “sentimenti di rammarico e delusione per il mancato proseguimento dell’accordo”

Domani incontro tra FMS e il Segretario di Stato con delega allo Sport Podeschi

Spettatore interessato si è definito il Presidente della Federazione Motociclistica Sammarinese Dennis Zanotti, dopo il botta e risposta tra l’attuale governo e quello precedente sul recesso del contratto che avrebbe portato una Tappa del Mondiale di Motocross alla Baldasserona, fra la società Youthstream e l’Eccelentissima Camera. Questa mattina la Federazione attraverso un comunicato ufficiale si è dichiarata rammaricata per aver perso un occasione che avrebbe portato in territorio un evento sportivo di altissimo livello con un ritorno di immagine e prestigio per la Repubblica di San Marino. Domani mattina alle 10 incontro tra il Segretario di Stato con delega allo Sport Marco Podeschi e i vertici

della Federazione Motociclistica sammarinese. San Marino Rtv