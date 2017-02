San Marino. Federazione motociclistica sammarinese: ”smaterializzato un sogno! Siamo rammaricati da questa scelta”

Con l’ufficializzazione del recesso del contratto fra la società Youthstream e l’Eccellentissima Camera per l’organizzazione di una tappa del Campionato del Mondo di motocross sul Titano, si smaterializza il sogno che tutti gli appassionati del motorsport sammarinese hanno inseguito dal ‘lontano’ 2000, e che con l’accordo sottoscritto fra le parti nel mese di ottobre 2016 sembrava potersi concretizzare anche in virtù dell’intenso lavoro su più versanti messo in campo dalla Federazione Sammarinese Motociclistica, nell’intento di garantire il proprio supporto al servizio delle istituzioni e nello spirito dei propri scopi statutari.

Prendendo atto delle scelte deliberate dal Congresso di Stato nei giorni scorsi e ufficializzate in settimana, il Consiglio Direttivo della Federazione Sammarinese Motociclista, certo di interpretare il sentimento di tutti gli sportivi motoristici sammarinesi, esprime il proprio rammarico per aver perso un’occasione che avrebbe portato sul nostro territorio un evento sportivo di altissimo livello, con un ritorno d’immagine e prestigio per il nostro Paese.

La Federazione Sammarinese Motociclista auspica che le attività e gli investimenti precedentemente intrapresi per riqualificare la struttura della Baldasserona vengano, nelle modalità ritenute più opportune, rivalutati dalle istituzioni preposte con l’obiettivo di poter riportare una tappa del Mondiale cross a San Marino. Ciò alla luce dell’enorme patrimonio sportivo, nonché storico e culturale, che il motociclismo ha avuto, e continua ad avere, nella nostra comunità. In caso contrario verranno vanificati venti mesi di lavoro spesi con massimo impegno e passione.

Il Consiglio Direttivo F. S. M.