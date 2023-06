Buone notizie dal Meeting a Castelfranco, Emilia.

Ottimo risultato nei 400m per Beatrice Berti 58.23 che determina il nuovo record Sammarinese Assoluto!

Di ottimo rilievo anche la gara di Benvenuti Probo nei 400 metri, determinando la sua miglior prestazione di sempre con il tempo di 48.49 nuovo record Sammarinese under 23.

Un ottimo miglioramento in vista dei campionati Europei Under 23 che si terranno a Espoo in Finlandia dal 13 al 16 luglio!