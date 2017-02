San Marino. FSGC: non arrivano conferme su Pacchioni

Dalla Casa del Calcio fanno sapere di essere ancora al lavoro per l’individuazione di un Direttore Generale e di un Direttore Tecnico.

Nessuna conferma e nessuna smentita dalla Federcalcio in merito all’indiscrezione rilanciata da Lo Sportivo questa mattina, che vorrebbe Alberto Pacchioni – ex responsabile dell’area Comunicazione e Pubbliche Relazioni di Technogym – quale prossimo Direttore Generale della FSGC.

Sono più d’uno i curricula che la Federcalcio sta valutando in relazione all’assegnazione di un ruolo di alto profilo qual’è quello di Direttore Generale, per l’individuazione del quale si dovrà mettere mano allo Statuto.

Da parte della FSGC c’è la volontà e l’esigenza di far partire al più presta tanto la macchina organizzativa, quanto quella tecnica, per l’affidamento della quale proseguono i contatti con Massimo Bonini.