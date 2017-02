San Marino. FSP, risultati Settore Giovanile

U18 ELITE: I DUE VOLTI DELL’ASSET

PALL.TITANO-Basket Village 63-76 (21-12, 15-20, 10-24, 17-20), giocata lunedì 6/2.

Tabellino: Galeotti 20 , Pasolini 11, Liberti 6, Botteghi 6, Maiani 6, Fiorani 5, Giacomini 4, Clementi 3, Felici 2. All. Liberti

E’ un’U18 Elite che funziona a metà quella che affronta il Basket Village primo della classe. I giovani Titani infatti partono forte, giocano un ottimo primo quarto, tengono nel secondo e vanno al riposo lungo sul 36-32.

Al rientro in campo, però, i sammarinesi non ritrovano il bandolo della matassa e subiscono il ritorno degli ospiti prendono in mano la partita e , approfittando anche del quarto fallo e successivo tecnico comminati a Fiorani, fino a quel momento uno dei migliori, e dei tanti tiri liberi concessi, non la mollano più.

«Siamo alle solite – commenta coach Luca Liberti -, dopo una partenza sprint arriva il black out. Focalizzeremo il lavoro sulla mentalità e sulla costruzione dello spirito di squadra in maniera instancabile, al pari del miglioramento dei fondamentali tecnici . Bravissimo Galeotti che continua a crescere da inizio anno ed è sempre l’ultimo a mollare, cuore di capitano».

L’U18 Elite tornerà in campo a Forlì mercoledì 15 febbraio, alle ore 16.50, per il match con lo Oneteam Basket.

U16 ELITE: L’ASSET BANCA PIEGA RAVENNA

PALL.TITANO-Junior Ravenna 58-46 (12-8, 11-12, 13-17, 22-9), giocata giovedì 9/2.

Tabellino: Botteghi 19, Felici 15, Palmieri 9, Geri 6, Giovannini 5, Comini 2, Lioi 2, Magalotti 1, Terenzi, Lonfernini, Ronci, Pasolini. All. Liberti

Seconda vittoria in fila per l’U16 Elite di coach Luca Liberi, che regola la Junior Ravenna con una gara condotta quasi per intero. I Titani infatti rimangono quasi sempre in vantaggio, se si eccettua una sortita degli ospiti nel terzo quarto immediatamente annullata dalla poderosa cavalcata dell’ultima frazione con cui si chiude ogni discorso.

«I ragazzi stanno continuando a crescere – commenta l’allenatore sammarinese -, sia dal punto di vista individuale con il consolidamento e l’acquisizione di nuove competenze tecniche, sia da quello dell’amalgama di squadra. Ne è la prova la vittoria di questa sera contro un avversaria scorbutica come Ravenna».

L’U16 Elite tornerà in campo ad Acquaviva giovedì 16 febbraio, alle ore 19.00, per il match con Medicina.