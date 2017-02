San Marino. Fuga di gas, evacuata la scuola dell’infanzia di Cailungo. Oggi riscaldamento con le stufette

Evacuata ieri mattina, per una fuga di gas, la scuola dell’infanzia e le elementari di Cailungo. La perdita è stata trovata nel tardo pomeriggio ma i disagi per i bambini, genitori ed insegnanti si sono fatti sentire.

I termosifoni sono stati spenti tutta questa notte, e i pasti quest’oggi arriveranno, probabilmente freddi, da altre scuole.

I riscaldamenti per la scuola elementare sono stati ripristinati, ma non per quella dell’infanzia.

Ieri sera poi è arrivata una mail a tutte le mamme, questo il testo:

‘‘Buona sera a tutti, questa mail per avvisare tutte le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Cailungo che all’evacuazione avvenuta questa mattina (ieri mattina ndr), i tecnici hanno riscontrato una perdita di gas. Questi sono attualmente impegnati per ripristinarla al più presto ma purtroppo per la giornata di domani 08.02.2017 (oggi ndr) il riscaldamento sarà garantito solo con delle stufette (i ventilconvettori non saranno ancora in funzione) gli ambienti saranno quindi più freddi. Il pasto sarà comunque garantito e la scuola rimarrà aperta a orario regolare”.

/ms