San Marino. Futsal, campionato: la finalissima al Multieventi tra Fiorentino e Folgore 

Sarà ancora Fiorentino contro Folgore. A distanza di poco più di un mese dalla finale di Titano Futsal Cup, Rossoblu e Giallorossoneri si affrontano nuovamente in questa stagione nell’ultimo atto di Campionato Sammarinese di futsal per determinare i campioni del Titano.

Nella scorsa stagione il teatro della finale fu il campo di Fiorentino e nell’occasione fu la squadra di Falciano ad alzare al cielo il trofeo. Stasera con calcio d’inizio alle ore 21:45 – lo scenario della finale sarà il parquet del Multieventi di Serravalle che determinerà i campioni del Titano e anche chi accederà ai preliminari di UEFA Futsal Champions League.

Nella conferenza stampa di presentazione tenutasi questo pomeriggio alla Casa del Calcio di Montecchio, il tecnico del Fiorentino Matteo Michelotti si aspetta un esito simile a quello di Titano Futsal Cup: “Speriamo di vincere anche questo trofeo, ho cercato di trasmettere ai ragazzi la massima serenità nello spogliatoio, dipende tutto da loro. Sarà una bella partita – commenta l’allenatore – tra le due migliori squadre di questa stagione”.

Tra i Rossoblu carica l’ambiente anche Andrea Ceccoli: “Dobbiamo giocare come sappiamo fare ed imporre il nostro gioco, nonostante la posta in palio è molto alta. Siamo pronti per questa sfida – dice il capitano del Fiorentino – e vogliamo vincere. Dovremo fare attenzione alla fase difensiva e colpire quando sarà possibile”.

Vuole difendere quel titolo conquistato un anno fa Massimiliano Bernardi, bomber della Folgore, che andò anche a segno nel 3-1 dei suoi compagni su La Fiorita: “Domani daremo tutto, puntiamo a vincere. Dovremo stare attenti in ogni fase, i dettagli faranno la differenza. Mi sto abituando al parquet, sto bene e vogliamo anche fare divertire chi verrà a vederci al Multieventi”.

Si dice ottimista anche Edoardo Allasia, presente in conferenza stampa sia in qualità di giocatore che di dirigente della Folgore: “Dopo qualche defezione finalmente siamo al completo per la partita di domani sera. Mi aspetto una bella sfida, stiamo bene nel momento migliore della stagione. Dovremo rimanere concentrati soprattutto nella fase difensiva, sarà lì che si deciderà l’incontro”.

Nei precedenti stagionali, oltre alla già citata finale di Titano Futsal Cup in cui il Fiorentino si è imposto per 4-3, per quanto riguarda la stagione regolare di campionato nel girone di andata la sfida si è chiusa sul 1-1 mentre al ritorno fu la compagine di Michelotti ad imporsi con un sonoro 7-0.

Prima della finalissima, al Multieventi si giocherà alle ore 20:15 anche la sfida tra La Fiorita e Tre Fiori che determinerà il terzo posto. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, saranno i supplementari ed i calci di rigore a determinare chi salirà sul podio.

Sarà cosi anche per la finale tra Folgore e Fiorentino, in programma verso le 21:45 (l’orario potrebbe variare qualora la sfida tra La Fiorita e Tre Fiori dovesse andare agli extra time).

Per quanto riguarda l’accesso al Multieventi, personale stewards monitorerà gli accessi alla tribuna verificando – a norma di regolamento dell’impianto – che sia rispettato il limite di 400 persone. Superata questa soglia, il pubblico eccedente potrà recarsi al piano superiore per seguire l’incontro dalle vetrate. Si rammenta infine che per gli stessi incontri sopra menzionati, sarà in vigore la normativa relativa agli oggetti proibiti, ad esempio bottiglie di vetro. In caso di possesso degli stessi, non sarà possibile accedere alla tribuna. L’ingresso alle due partite sarà completamente gratuito.

Ricordiamo infine che la finalissima tra Folgore e Fiorentino verrà anche trasmessa in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv ( link per seguire la diretta https://www.titani.tv/livestream/99516 ).

FSGC | Ufficio Stampa